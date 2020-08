Le Commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le général Noureddine Gouasmia, a présidé dimanche à Constantine la cérémonie d’installation du colonel Ben El Seghir Abdelmadjid dans ses nouvelles fonctions de commandant régional de ce corps d’arme à Constantine en remplacement du colonel Mohamed Darani.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du 5e commandement régional de la gendarmerie nationale en présence des autorités civiles et militaires.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le général Gouasmia a mis en avant l’expérience professionnelle avérée acquise par le nouveau commandant régional de la gendarmerie nationale à travers les différents postes de responsabilité qu’il a eu à assumer et exhorté les éléments des unités relevant du 5e commandement régional de ce corps d’arme à Constantine de lui apporter toute l’assistance dans l’accomplissement de ses missions.

Insistant sur la consolidation des liens de confiance avec le citoyen, le Commandant de la Gendarmerie nationale a également instruit les chefs d’unités à l’effet de redoubler d’efforts pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et préserver la sécurité et l’unité du pays.

