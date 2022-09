Gazprom a mis, hier, à exécution, son plan de suspension de livraison de gaz pour l’Europe, via le Nord Stream, que le géant russe avait annoncé il y a quelques jours, évoquant des raisons de maintenance au niveau d’une station de compression située en Russie.

Par Feriel Nourine

L’interruption durera trois jours, comme précisé préalablement, et Gazprom a annoncé hier l’entame de cette opération, indiquant avoir «entièrement» suspendu ses livraisons de gaz vers l’Europe par le Nord Stream. Les travaux «prévus sur une station de compression de gaz ont débuté», a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur son compte Telegram.

Les données mises en ligne par le réseau européen de transport de gaz Entsog et par le site de la société Nord Stream ont confirmé cette annonce en constatant que le flux de gaz est effectivement tombé à zéro aux premières heures de la matinée d’hier. C’est la seconde interruption opérée par le groupe russe sur ce canal, qui livre le tiers du gaz russe exporté vers le Vieux continent, en reliant directement les champs gaziers sibériens au nord de l’Allemagne, d’où le gaz est ensuite exporté vers d’autres pays européens. La première coupure avait eu lieu entre le 11 et 21 juillet dernier et depuis la réouverture du gazoduc, les volumes acheminés sont limités à tout juste 20% des capacités du Nord Stream.

Outre cette nouvelle fermeture du gazoduc, Gazprom a annoncé, mardi, qu’il suspendrait «complètement» ses livraisons de gaz au groupe français Engie dès jeudi. Le fournisseur de gaz russe a justifié sa décision par le non-paiement de l’intégralité des livraisons effectuées en juillet.

«Gazprom Export a notifié Engie d’une suspension complète des livraisons de gaz à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons», a déclaré le groupe russe dans un communiqué publié mardi soir sur son même compte Telegram. Mardi matin, Engie avait annoncé que Gazprom l’avait informé de réductions supplémentaires et immédiates de ses livraisons de gaz auprès de lui, «en raison d’un désaccord entre les parties sur l’application de contrats».

Les restrictions de gaz russe pour l’Europe se multiplient donc, et la situation fait monter de plus en plus une crise énergétique face à laquelle l’Union européenne trouve des difficultés à manœuvrer efficacement et à décrocher de réelles alternatives au gaz russe dont ses 27 membres dépendent grandement. Avant le début de la guerre en Ukraine, la Russie vendait environ 153 milliards de m3 de gaz à l’UE. En plus d’une offre qui diminue et renforce les craintes sur une pénurie de gaz l’hiver prochain, les prix du mégawattheure se sont installés à des sommets insoutenables pour les pays de l’Union où, en plus du gaz, les factures de consommation d’électricité sont payées dix fois plus que les montants affichés il y a à peine une année.

Face à cette crise, les ministres de l’Energie de l’Union européenne se retrouveront, le 9 septembre, autour de discussions d’urgence. Une convocation leur a été adressée par le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, dont le pays assure actuellement la présidence de l’Union.

«Je convoque une réunion extraordinaire du Conseil de l’Energie. Nous nous réunirons à Bruxelles le 9 septembre. Nous devons réparer le marché de l’énergie», a déclaré M. Sikela. Fin juillet dernier, les mêmes ministres s’étaient mis d’accord sur le projet de l’UE de réduire la consommation de gaz dans leurs pays. Le plan mis en place par la Commission européenne prévoit que chaque pays fasse «tout son possible» pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d’au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.

En fin de compte, il a été décidé que cet objectif sera adapté aux réalités de chaque pays, notamment aux capacités d’exporter les quantités de gaz économisées aux pays dans le besoin, grâce à une série d’exemptions. Sa mouture initiale avait provoqué des critiques de la part de plusieurs pays dont l’Espagne, le Portugal et la Grèce.

En ce sens, les Etats membres de l’UE lancent des campagnes d’économie d’énergie pour limiter la hausse des factures, notamment en réduisant la climatisation, en éteignant les écrans publicitaires lumineux la nuit et en interdisant le chauffage des piscines privées. <