Une forte explosion a détruit plusieurs maisons faisant au moins 20 blessés samedi dans un quartier résidentiel dans le nord de la bande de Gaza, territoire palestinien contrôlé par le Hamas, ont déclaré des responsables locaux. La déflagration se serait produite dans la maison d’un membre d’un des groupes armés de Gaza. «Une explosion s’est produite dans une maison à Beit Hanoun ce matin, faisant un certain nombre de blessés», a déclaré le ministère de l’Intérieur du gouvernement Hamas. Plus de 20 personnes ont été blessées et deux d’entre elles sont dans un état grave, selon des sources médicales. Des témoins oculaires ont rapporté que plusieurs maisons avaient été endommagées par l’explosion de la maison d’un «activiste». La police a établi un périmètre de sécurité et interdit l’accès au site. Une enquête avait été ouverte pour déterminer la cause de la déflagration. Selon un porte-parole de l’armée israélienne, cette explosion serait liée au fait que des militants «stockent des armes dans des maisons d’habitation». Ces maisons ont été «transformées en entrepôts d’armes… et de missiles pour des organisations terroristes, et ceux qui en paient le prix au final sont des civils innocents», a déclaré un porte-parole de l’armée, Avichay Adraee, en arabe sur Twitter. Le Hamas, mouvement islamiste établi en 1987, contrôle depuis 2007 la bande de Gaza, où vivent deux millions de Palestiniens sous blocus israélien, au terme d’affrontements avec les forces loyales au Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

Articles similaires