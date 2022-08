Par Feriel Nourine

L’Algérie pourrait augmenter de 50% ses exportations gazières vers la France, via le Medgaz. C’est ce que croit savoir Europe1 qui a rapporté l’information hier, en se référant à des sources proches du dossier. Il s’agit d’un « engagement oral » de l’Algérie, exprimé lors de la visite que vient d’effectuer dans notre pays le président français, Emmanuel Macron.

Des sources officielles françaises ont confirmé, pour leur part, qu’il y aura bel et bien augmentation des livraisons de gaz algérien à la France, qui sera annoncée « prochainement », mais sans donner de détails sur les quantités qui seront ajoutées par Alger à ces exportations.

« Des annonces seront faites prochainement » sur ce dossier, s’est contenté de déclarer, hier, le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, ajoutant qu’il ne pouvait confirmer le taux d’augmentation annoncé par Europe1.

« Je ne peux pas le confirmer », a ajouté M. Véran sur la chaîne BFMTV, arguant qu’il n’avait « pas à commenter ce qui relève de la diplomatie française et de la diplomatie algérienne ».

Le même responsable a fait savoir qu’un rapprochement dans cette perspective avait été opéré lors du déplacement en Algérie d’Emmanuel Macron. Et même si ce dernier a tenté d’extirper le volet énergétique de sa visite, ou du moins ne pas lui accorder une priorité, les discussions autour du gaz ont manifestement bel et bien eu lieu entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue français.

Vendredi, au deuxième jour de sa présence en Algérie, M. Macron a souligné que la France « dépend peu du gaz dans son mix énergétique, à peu près 20%, et dans cet ensemble, l’Algérie représente 8 à 9% ».

Dans le cadre des restrictions dans les exportations de gaz russe vers l’Europe, le Président français a affirmé qu’« on n’est pas dans une dynamique où le gaz algérien pourrait changer la donne ». Il a souligné que le France avait déjà « sécurisé ses volumes » pour l’hiver avec des stocks constitués à 90%.

Le locataire de l’Elysée s’est surtout employé à mettre en évidence l’aide de l’Algérie « à la diversification » des approvisionnements en gaz de l’Europe, en augmentant ses exportations vers l’Italie. « Je remercie l’Algérie » d’avoir augmenté les volumes injectés dans le gazoduc qui approvisionne l’Italie, notant que « c’est bon pour l’Italie, c’est bon pour l’Europe et ça améliore la diversification de l’Europe », en réduisant de sa forte dépendance du gaz russe. Des propos qui laissent transparaître assez clairement chez M. Macron le rôle de porte-parole de l’Union européenne qui vient d’exhorter ses pays membres à relancer le dialogue avec l’Algérie, après avoir constaté que l’Espagne n’était plus capable de répondre aux attentes de certains de ces membres, notamment l’Allemagne, suite aux réductions de ses livraisons de gaz par Algérie.

Concernant l’augmentation des livraisons de gaz algérien à destination de l’Hexagone, la présence de la Directrice générale du groupe français Engie, Catherine MacGregor, parmi la délégation ayant accompagné M. Macron était déjà annonciatrice de discussions autour d’un pareil projet. Et l’entrevue accordée à cette dernière par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a été inscrite dans cet objectif, sachant qu’il a porté sur « les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures, l’électricité et les énergies renouvelables », a fait savoir un communiqué du ministère.

Mais la hausse de livraisons de gaz algérien vers la France a été, indirectement, annoncée il y a déjà quelques semaines, à travers l’accord signé entre Sonatrach et Engie portant sur l’achat et la vente par la compagnie française de gaz naturel à travers le gazoduc Medgaz. La France étant approvisionnée par l’Algérie à travers le gazoduc Transmed, qui relie l’Algérie à l’Italie, l’inclusion du Medgaz laisse donc comprendre qu’il s’agira de volumes supplémentaires qui seront livrés à Engie.

A la différence, toutefois, que le communiqué de Sonatrach relatif à ce contrat précise que Engie pourra vendre le gaz qu’elle lui achètera, et que, par conséquent, les quantités qui passeront par le Medgaz n’iront pas forcément à la consommation française.

Il est cependant indiqué dans le même communiqué que les deux parties ont convenu également de « définir le prix de vente contractuel applicable sur une période de trois (03) ans, allant jusqu’à 2024, pour prendre en compte les conditions de marché », a fait savoir la compagnie nationale, ajoutant que les groupes algérien et français ont confirmé, en outre, leur « intention d’étendre leur partenariat sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel ».

Ce qui pourrait contribuer plus à la sécurité de l’Europe qu’à approvisionner la France. Ce qui explique peut-être les déclarations de Macron, et confirme que le président français est venu en Algérie parler de gaz au nom de l’Union européenne. n

