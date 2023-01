L’année 2022 a été fructueuse pour les pays arabes exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Ces derniers ont vu leurs ventes en cette énergie augmenter d’environ 84,4 millions de tonnes durant les neufs premiers mois de 2022, soit un taux de croissance de 1,9% par rapport à la même période de 2021, indique un rapport de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Oapec) sur « l’évolution du gaz naturel liquéfié et de l’hydrogène ».

Synthèse de Feriel Nourine

A l’origine de cette hausse, une demande mondiale en hausse, notamment en provenance d’une Europe en quête d’alternatives au gaz naturel russe. Le GNL en est effectivement une, à la différence qu’il revient nettement plus cher que le GN.

Lors du troisième trimestre de 2022, la demande en GNL est restée forte, avec des exportations atteignant 28 millions de tonnes contre 26,2 millions de tonnes enregistrés lors du même trimestre en 2021, en hausse de 6,9%, souligne l’Oapec, précisant que ces volumes ont été réalisés suite à une augmentation considérable des exportations du Qatar, du Sultanat d’Oman et de l’Egypte.

Concernant l’Algérie, le rapport constate qu’elle se place « dans la liste des pays ayant une grande crédibilité dans l’approvisionnement en gaz à ses clients ». Constat qui est loin d’être un scoop lorsqu’on connaît la satisfaction et l’assurance régulièrement manifestées par les clients de Sonatrach.

Au second semestre de la même année, les exportations de GNL par les pays arabes ont atteint environ 28,9 millions de tonnes contre 27,6 millions de tonnes durant la même période de 2021, soit une croissance annuelle estimée à 4,7%, poursuit la même source.

Pour ce qui est des importations mondiales, elles ont poursuivi leur tendance haussière entre avril et juin 2022, se chiffrant à 95,5 millions de tonnes contre environ 92,5 millions de tonnes lors de la même période de 2021.

Au troisième trimestre, cette demande a atteint 97 millions de tonnes contre 90 millions de tonnes durant la même période de 2021, soit un taux de croissance annuelle de 8%, selon les données de l’Oapec.

Par pays, les Etats-Unis se sont maintenus à la tête du classement en matière d’exportations de GNL vers l’Europe, avec des livraisons de 40,5 millions de tonnes, soit 45% du taux global des importations du marché européen. Suivent le Qatar et la Russie d’où l’Europe a importé respectivement 16,3% et 12,4% de sa consommation. Côté développement des projets planifiés dans le domaine de l’hydrogène dans les pays arabes, l’Oapec note que l’année 2022 a été marquée par « une activité sans précédent » en matière de renforcement de la coopération et du partenariat international.

Elle a été marquée par des efforts pour la mise en œuvre de projets de grande envergure et la signature de mémorandums d’entente pour la production de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert, en sus de l’augmentation de la production de l’hydrogène bleu et de ses dérivés comme l’ammoniac bleu. Cette activité a également touché les utilisations de l’hydrogène dans le domaine du transport terrestre, maritime et aérien, au moment où plusieurs pays arabes ont fixé des objectifs assortis de délais précis pour la production de l’hydrogène et le quota ciblé par le commerce mondial, selon le même rapport qui a fait état de l’augmentation du nombre des projets annoncés en 2022 à 61 projets englobant la production de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert (45 projets), la production de l’hydrogène bleu et l’ammoniac bleu (11 projets), et les applications de l’hydrogène dans le domaine du transport terrestre, maritime et aérien (5 projets). <