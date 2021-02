La compagnie nationale des hydrocarbures «Sonatrach» a annoncé, lundi dans un communiqué, la mise en service du projet Boosting III du champ Hassi R’mel (wilaya de Laghouat).

Le projet Boosting III de Hassi R’Mel est entrée en exploitation avec ses trois stations: Sud, Centre et Nord, et ce, après l’achèvement de la phase de «commissioning» de la dernière station Nord, a indiqué la même source.

«En dépit de la pandémie de Covid-19, les délais contractuels d’achèvement et de démarrage de la phase d’exploitation ont été respectés avec la qualité requise, grâce à l’engagement de l’équipe de projet avec la contribution des entreprises nationales: ENGTP, ENAC, SARPI et Cosider Canalisations», souligne la compagnie.

Le projet en question vise à maintenir un niveau de production estimé à 180 millions de mètres cubes par jour et de récupérer des réserves supplémentaires estimées à 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel.

Par ailleurs, cette réalisation permet à Sonatrach de renforcer ses capacités de production actuelles pour continuer à répondre aux besoins croissants du marché national du gaz et d’honorer aussi ses obligations contractuelles à l’export, notamment en période de forte demande de gaz naturel.

Le projet a également permis, durant la phase de construction, la création de plus de 10.000 emplois, notamment au profit de la main-d’oeuvre nationale, a fait remarquer la même source. n

