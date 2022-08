Les prix du gaz naturel évoluaient toujours à des niveaux très hauts mardi, poussés par la perspective d’une interruption momentanée des livraisons de gaz russe via Nord Stream 1, alimentant les inquiétudes quant à l’état de l’économie. Ce matin, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, s’échangeait à 274,505 euros le mégawattheure (MWh), en très légère baisse de 0,81%. La veille, le TTF avait culminé à 295 euros le MWh. Son homologue britannique s’est également envolé, atteignant lundi 567,98 pence par thermie, une unité de quantité de chaleur. De tels prix n’avaient plus été enregistrés depuis mars, lorsque le gaz naturel européen et britannique avaient été propulsé jusqu’à leurs plus hauts historiques. Aux Etats-Unis, le gaz poursuivait sa flambée mardi avec un pic à 10,01 dollars par million de British thermal unit (BTU, une unité de mesure anglo-saxonne), un nouveau record depuis 14 ans. Les cours du gaz ont en effet été propulsés par le géant russe Gazprom, qui a annoncé la semaine dernière que ses livraisons de gaz russe à l’Europe par le gazoduc Nord Stream1 seraient interrompues pendant trois jours, du 31 août au 2 septembre, pour des raisons de «maintenance». Un analyste chez PVM Energy rappelle que le lancement du gazoduc Nord Stream 2 a été suspendu quelques jours avant le début du conflit en Ukraine. «Le fait est qu’environ 75% de moins de gaz naturel atteint l’Europe par rapport à il y a un an», relève-t-il. (APS)

