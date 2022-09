Par Hamid Bellagha

L’Union Européenne échaudée, craignant un hiver rigoureux, ne cesse d’échafauder plan sur plan pour sortir de l’impasse énergétique dans laquelle elle s’est mise elle-même, en partie. Après l’échec de l’improbable plafonnement des prix des autres pays, l’UE recommande ou ordonne, c’est selon, à ses Etats membres, une sobriété dans la consommation des énergies.

En décryptage, les Européens sont appelés à limiter l’éclairage public et le chauffage domestique, à « oublier » un tant soit peu la consommation aux heures de pointe, bref compter ses sous.

Pour cela, l’Union Européenne compte sur la solidarité des groupes pétroliers et gaziers qui devront revoir à la baisse leurs « profits astronomiques » et « verser une contribution de crise ».

L’UE qui ne voudrait pas imposer une taxe supplémentaire sur les super profits des pétroliers et des gaziers veut titiller la fibre patriotique qui pourrait exister encore chez les capitalistes. Nul doute que le bloc Ouest de l’Union adhérerait facilement à de telles propositions, lesquelles pourraient en revanche, trouver une opposition au sein de l’Est de l’Union où se trouvent les pays qui n’étaient pas très chauds pour imposer des sanctions à Moscou appréhendant le retour de bâton, effectif très rapidement.

Semblant retenir la leçon du monopole des énergies fossiles chez les pays non européens, l’UE mise déjà sur un autre cheval, celui des terres rares. Manque de pot, les réserves mondiales les plus importantes se trouvent chez l’autre « ennemi » déclaré, la Chine continentale.

Caressant d’une main pour essayer de griffer avec l’autre, les Européens s’emploient donc à assurer des stocks importants de métaux rares comme le nickel ou le lithium, des matières premières essentielles pour la fabrication des composants électroniques. C’est que plusieurs usines de téléphones et de voitures, mais pas seulement, ont dû baisser rideau lors de la pandémie et l’arrêt de leur extrait en l’absence de production et de transport… par la Chine.

Mais affichant un soutien sans faille à Taïwan, l’Europe pourrait être coincée entre les collets de l’Empire du Milieu si le scénario russo-ukrainien est reproduit dans le détroit de Taïwan.

L’Algérie pourrait se retrouver, encore une fois, pièce maîtresse dans le domaine des terres rares puisqu’elle détient à peu près 20 % des réserves mondiales.

Les ballets des responsables français entre Paris et Alger ne sont pas étrangers à cet état de fait et l’Algérie se retrouve soudain en « partenaire fiable ».

Tout cela jouant en faveur du pays, il serait judicieux de profiter de ces aubaines au pluriel pour injecter les rentrées pécuniaires appréciables dans des projets structurants, car les dés ne tomberont pas toujours sur le bon côté.

Articles similaires