Le projet d’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet a été examiné hier en Conseil des ministres. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation de ce site devenu mythique depuis le temps long qu’on en parle et promis à une valorisation déterminante pour le secteur minier algérien.

PAR INES DALI

Le projet du gisement de fer de Gara Djebilet dont un exposé a été présenté, hier, en Conseil des ministres serait en voie de connaître l’avancée attendue depuis plusieurs années. Les deux parties algérienne et chinoise en charge de sa mise en œuvre se sont rencontrées hier et ont convenu de la mise en place d’un groupe de travail conjoint en vue de son accélération, selon le département ministériel de Mohamed Arkab.

«Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, qui a reçu le directeur général de la société chinoise China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), Zhong Banfeng, a convenu d’un certain nombre de décisions visant à accélérer le projet du gisement de fer de Gara Djebilet», a-t-on appris dans un communiqué du ministère publié à l’issue de l’entrevue entre les deux parties, à laquelle ont pris part une délégation chinoise et des cadres du ministère algérien.

Annoncé depuis plusieurs années, la réalisation de ce projet revêt une importance capitale du fait qu’il permettra une utilisation du minerai de fer aussi bien pour les besoins locaux que pour l’exportation. Au cours de l’entretien, le ministre a présenté «un aperçu du projet structurant d’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet, qui s’inscrit dans le cadre des engagements du président de la République en matière de mobilisation et d’exploitation des capacités minières du pays», est-il ajouté de même source.

Cette dernière a précisé que dans le cadre de ce projet, le ministre a indiqué qu’il est prévu que plusieurs ouvrages et installations de base pour la production, ainsi que des structures de stockage du métal brut collecté sur les sites d’exploitation soient achevés. En outre, le minerai collecté sur les sites d’exploitation en vue de son expédition et de son exportation sera transporté à l’aide de camions électriques et de trains réalisés spécialement à cet effet, a-t-il ajouté. M. Arkab a fait part, dans ce cadre, de la détermination de l’Algérie de «réaliser des lignes ferroviaires reliant les wilayas de Tindouf et de Béchar pour transporter le minerai de fer et ses produits».

C’est ainsi qu’a été prévue la mise en place d’un groupe de travail composé de cadres du ministère de l’Energie et des Mines et du ministère des Transports, ainsi que de cadres de l’entreprise chinoise CCECC avec l’objectif d’élaborer un plan de travail pour la concrétisation de cet ambitieux projet dont le coût est de plusieurs milliards de dollars.

En effet, la réalisation du projet de Gara Djebilat, qui nécessite la réalisation de plusieurs installations, aurait un coût variant entre 1 et 1,5 milliard de dollars par an sur une période allant de 8 à 10 ans, selon les précédentes précisions fournies par le ministre. Le gisement de fer de Ghara Djebilet contient des réserves de 3,5 milliards de tonnes de fer. Dans une première phase, il sera procédé à l’exploitation de la partie ouest de la mine jouissant de quelque 1,7 milliard de tonnes réserves.

Pour sa part, le directeur général de la société chinoise (spécialisée dans la réalisation de génie civil, ports aéroports, tunnel…) a exprimé la volonté de contribuer à ce projet «important» en vue de réaliser «davantage de rapprochement et de coopération dans ce domaine au service des intérêts communs». Il a souligné qu’il s’agit également d’«offrir l’expérience nécessaire et la formation» dans ce domaine, après que les deux parties aient passé en revue «les excellentes relations bilatérales entre la Chine et l’Algérie» qui entretiennent une «coopération fructueuse et une coordination permanente entre les institutions des deux pays, notamment dans le domaine de l’énergie et des mines».

Selon M. Arkab, la possibilité de démarrer l’exploitation cette année (2022) et d’exporter du fer brut vers la Chine a été étudiée. Il est prévu, a-t-il précisé récemment, que les premières opérations commerciales se déroulent à partir des installations pilotes et après confirmation de bruts concentrés et de poudre de fer (avec une capacité de production de 50.000 tonnes par an chacune), avant que le projet n’entre dans la phase d’exploitation à grande échelle avec une capacité d’extraction annuelle de 40 à 50 millions de tonnes de fer brut. n