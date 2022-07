Jamais l’Algérie n’a pu amasser autant de médailles aux Jeux Méditerranéens. Au tableau des distinctions, notre délégation a bouclé le rendez-vous à la 4e place avec 53 podiums (20 or, 17 argent et 16 bronze). Ce qui n’est pas rien. C’est même la meilleure moisson jamais récoltée depuis Tunis et l’édition 2021.

En Tunisie, les Dz avaient glané 32 fois le «Top 3» décrochant 10 breloques d’or, autant en argent et 12 en bronze. C’est pour dire que nos athlètes n’ont pas lésiné sur les efforts pour s’adjuger un maximum de récompenses. Il fallait clairement marquer les esprits et le territoire dans une Bahia où les festivités ne sont jamais arrêtées du matin au soir.

Même si l’Algérie n’a, au niveau des résultats, pas pu rivaliser avec l’Italie (159 médailles) et la Turquie (108 médailles) qui ont tout raflé, elle a pu gagner quelque chose de plus précieux : l’admiration et le respect. Deux acquis capitaux sachant que les attentes étaient énormes et qu’il ne fallait pas se louper. Le fait d’avoir réussi le pari ne peut qu’être savouré.

Cela est la vraie victoire de l’Algérie. D’ailleurs, en guise de reconnaissance de la part du CIJM, le Président Abdelmadjid Tebboune s’est vu décerner l’Ordre du Mérite de l’instance «pour son engagement pour l’organisation et la réussite» de l’événement. Cette distinction a été remise au Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, qui a représenté le Chef de l’Etat lors de la somptueuse cérémonie de clôture au Nouveau stade d’Oran pour venir clore un chapitre tout aussi mémorable que passionnant.

