La galerie Ifru-Design accueille dès demain vendredi l’exposition de l’artiste calligraphe, peintre et photographe Abdelhalim Boukhalfa.

L’événement, intitulé « Hommages », qui se prolonge jusqu’au 31 janvier, est présenté par ses organisateurs comme l’occasion pour l’artiste de « partager ses expériences de vie » tant en Algérie qu’à l’étranger.

L’œuvre d’Abdelhalim Boukhalfa, portant en elle une forme d’art « expérientielle, prend comme point de départ une expérience telle qu’elle a été vécue pour la rendre explicite, en mettant en lumière ses qualités sensibles», ajoute le communiqué de la galerie.

Tout en faisant savoir que les œuvres qui seront partagées avec le public peuvent « tout aussi bien parler de l’attente, de la mémoire d’un lieu, du nom du père ou de l’altérité, comme de la nostalgie, la paix dans le monde, la liberté de la Palestine, l’immigration, les traditions et la culture algérienne,

les frontières…». En ce sens, la créatrice et gérante de la galerie Ifru-Design, Mme Amel Bara Kasmi, nous a précisé hier que ce rendez-vous, «en préparation depuis longtemps», verra la présentation d’une œuvre aux multiples facettes. «Abdelhalim Boukhalfa, largement connu comme calligraphe, est un artiste issu de l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger, mais aussi de formations à l’étranger, notamment à Limoges (…) Son œuvre est multiforme, il propose des peintures, à l’huile et aquarelle. Il fait également de la photographie ». Le vernissage, annoncé dès 17h30, sera par ailleurs marqué par la projection d’un film faisant le portrait de l’artiste et de son parcours. Quant au programme de la galerie pour cette nouvelle année 2020, la gérante nous précise que plusieurs rendez-vous de promotion des arts et de la culture sont déjà prévus. L’espace Ifru-Design accueillent dès samedi la troisième session de l’atelier d’apprentissage dédié à la « décoration intérieure» ; «l’objectif est de donner les bases, les techniques utilisées, en s’attardant entre autre sur l’histoire de l’art, le choix des couleurs…». La dizaine d’élèves inscrits devant ainsi être encadrée par plusieurs architectes et artistes, notamment le professeur Karim Sergoua «pour l’aspect esthétique». Le deuxième atelier prévu à partir de ce lundi est pour sa part plus spécifiquement destiné aux étudiants en architecture. « Nous lancerons à partir de ce lundi un second programme consacré à l’architecture. Il s’agira d’un atelier ouvert aux étudiants en architecture, l’idée est de leur proposer une aide dans le cadre de leurs études, pour se perfectionner au dessin, par exemple (…) En fait, nous essayerons de proposer cet atelier tous les lundis ». Programme 2020 qui s’annonce ainsi très chargé pour la galerie Ifru-Design, sa gérante, nous annonce par ailleurs « des réflexions» devant aboutir à un projet d’atelier dédié au « design mobilier », ou encore à un rendez-vous régulier proposant des discussions et débats avec des auteurs et philosophes. «Il s’agira de programmes chargés (…) en plus des ateliers que nous organiserons régulièrement à l’attention des enfants ».