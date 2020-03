Contrainte de fermer les portes de la galerie, à l’image de l’ensemble des gérants d’espaces ouverts au public, afin de limiter la propagation du Covid-19, la responsable de la galerie d’art «iFru.Design», Amel Bara Kasmi, nous a fait savoir hier que l’activité culturelle serait néanmoins maintenue sous «d’autres formes».

La galerie, située sur le boulevard Krim-Belkacem à Télemly, propose, ainsi, deux «manifestations» dans les jours et semaines à venir sous la forme «d’expositions virtuelles». Une première intitulée «Quand le fil se termine», proposée par l’artiste Allmuth Bourenane, suivie d’une seconde rencontre et exposition largement dédiée au cinéma en invitant le scénographe et artiste Kamel Bellatrèche.

Précisant, en effet, que la décision de fermer la galerie a été prise pour une durée d’au moins une semaine, elle ajoute que «par la suite nous prendrons une décision en fonction de l’évolution de la situation». Elle précise aussi «la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de son programme d’ateliers d’initiation». Amel Bara Kasmi nous explique néanmoins que «d’autre solutions» étaient envisageables afin de maintenir une activité culturelle, la plus simple étant ainsi de maximiser le recours aux réseaux sociaux, la page Facebook de la galerie figurant déjà parmi les plus actives du paysage culturel algérien.

Elle nous annonce ainsi que l’exposition de l’artiste Allmuth Bourenane, initialement prévue du 12 au 25 mars, sera lancée dans les prochains jours ; l’artiste déjà connue comme photographe y présentera une nouvelle orientation de son expression artistique». En effet, «après avoir organisé plusieurs expositions de photographie cette fois elle nous proposera une collection de 24 œuvres très différentes, basées sur de la broderie d’art».

La responsable de la galerie nous explique ainsi que le public pourra découvrir les œuvres sur la page Facebook de la galerie, «il s’agira d’expositions virtuelles (…) J’ai discuté avec l’artiste, nous sommes tombées d’accord pour cette formule, les œuvres seront photographiées par un professionnel et les clichés partagés avec notre public sur les réseaux sociaux». Quant à l’exposition de l’artiste Kamel Bellatreche, réunit notamment des exemples de décor, costumes, mais aussi des «story-boards» de films… des pièces qu’il a créées en tant que scénographe aujourd’hui pour l’exposition intitulée «Silence, on tourne !». Cette exposition sera ainsi l’occasion d’évoquer le cinéma et la carrière de l’artiste, la galerie envisageant en ce sens de réaliser et publier des vidéos-entretiens. Le recours aux réseaux sociaux, qui apparaît ainsi comme l’alternative la plus appropriée en situation d’urgence sanitaire, il est par ailleurs à préciser qu’il ne peut s’agir que d’une «solution temporaire, ne couvrant qu’une partie de l’activité de la galerie «iFru.Design». <