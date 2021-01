Omar Elabdellaoui est actuellement à l’hôpital. Comme le révèle Reuters, le défenseur norvégien de Galatasaray a subi de graves blessures aux yeux après avoir mal maîtrisé un feu d’artifice jeudi soir, durant les célébrations du Nouvel An.

Pour Omar Elabdellaoui, l’année 2021 a débuté à l’hôpital. Arrivé à Galatasaray l’été dernier, le défenseur norvégien a en effet été gravement blessé aux yeux jeudi soir, durant le passage au Nouvel An, qu’il célébrait chez lui à Istanbul. En cause : l’allumage mal maîtrisé d’un feu d’artifice, qui lui a explosé dans les mains et brûlé le visage. « Il parle et peut répondre aux médecins », a toutefois cherché à rassurer Abdurrahim Albayrak, le vice-président des Lions, cité par Reuters.

Il est encore trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences à plus ou moins long terme pour le joueur de 29 ans. Encore hospitalisé pour une durée indéterminée, l’ancien de l’Olympiakos a reçu, vendredi, la visite de ses coéquipiers et du staff de Galatasaray, soucieux de lui témoigner des marques de soutien avant d’affronter Antalyaspor hier (17h).



Antonio Cassano tacle encore Paul Pogba !

Décidément, Antonio Cassano ne semble pas apprécier Paul Pogba. Après avoir déjà déclaré, il y a 3 ans, dans une interview à la Gazetta Dello Sport, que l’international Français « ne valait pas 120 millions d’euros et qu’il avait de la chance d’être représenté par Mino Raiola », l’ancien international italien a récidivé. C’est sur la chaine Twitch de son ancien coéquipier Christian Vieri, dans l’émission BoboTV, qu’Antonio Cassano a dégainé. Au moment d’évoquer son bilan de l’année footballistique 2020, il en a profité pour lâcher quelques tacles au joueur de Manchester United. « A Manchester United, je vois de bons joueurs qui sont surpayés et je ne comprends pas la stratégie du club. Quand c’était Ferguson aux commandes, il faisait bien les choses. (…) Avec lui, n’y aurait pas eu ce feuilleton avec Pogba. C’est un grand joueur mais ce n’est pas un champion et il ne change pas le cours d’un match. » L’ancien attaquant du Milan AC a visiblement du mal avec le Champion du monde français qui pourrait d’ailleurs retourner du coté de la Juventus.

