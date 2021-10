Par Yazid Miloudi

Ce lundi, la rencontre prévue entre le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaïd, avec l’ensemble des syndicats du secteur sera à suivre de près. Son importance est en relation avec plusieurs aspects. Il y a d’abord, les objectifs assignés, et qui sont surtout l’installation d’une commission technique qui sera chargée de l’examen du dossier du statut du personnel de l’Education. Un sujet auquel les ministres qui se sont succédé à la tête du département n’ont jamais pu trouver une solution définitive pour calmer les «ardeurs» des syndicats. Un autre aspect va sûrement peser lourd dans les tractations qui vont se dérouler au siège du ministère. Il s’agit de gagner une «paix», même temporaire, pour ne pas perturber un rendez-vous très important dans le programme présidentiel, celui des prochaines élections locales.

A un mois du déroulement de ces «joutes», il est indéniable que le gouvernement fera tout son possible pour éviter un front social explosif. Les taux de participation à l’élection présidentielle de décembre 2019, du référendum de novembre 2020 et des législatives de juin 2021 sont encore dans les mémoires. Revivre la même situation sera sans aucun doute considéré comme un fiasco pour le gouvernement actuel. D’ailleurs, les locales du 27 novembre prochain seront le premier rendez-vous électoral que va organiser l’exécutif actuel. Un véritable test pour le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.

D’où l’importance de la réunion de ce lundi. Abdelhakim Belaïd va devoir réussir le pari d’éteindre le feu de la discorde et éviter un mouvement de grève que les syndicats de l’Education nationale annoncent imminent. Avec l’accalmie sanitaire actuelle, l’accalmie vécue depuis le début de la propagation de la Covid-19 fait partie désormais du passé. Et ce n’est pas la cherté de la vie et la dégringolade du pouvoir d’achat qui vont diminuer la tension.

Un autre report des discussions ou le lancement d’une énième commission ne suffira certainement pas. Les syndicats demandent surtout du palpable.

