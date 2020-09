Une délégation de haut niveau du ministère de l’Energie s’est déplacée mercredi au niveau du site de la fuite de pétrole survenue jeudi au niveau de l’oléoduc OK1 à El Oued, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite a pour objectif de «s’enquérir de la situation et de la mise en œuvre des mesures prises par Sonatrach et les autorités afin de remédier aux dégâts de l’incident», enregistré au niveau de l’oléoduc OK1 à Oued Itel, localité d’Oum Touyour (wilaya d’El Oued) reliant Haoudh El Hamra (Hassi Messaoud) à Skikda, précise le communiqué.

A rappeler que deux fuites sont survenues au niveau de l’oléoduc OK1 en raison de la crue qui s’est déclenchée suite à une forte précipitation en amont.

La première fuite a été enregistrée à la sortie de la station de pompage SP2 à Djamaa, dans la commune d’El-Oued, point 190 + 200 (PK), tandis que la deuxième fuite a été enregistrée au point PK 263 dans la région d’Oum Touyour, dans la wilaya déléguée d’El-M’gheir.

Après les mesures prises par Sonatrach, le pompage du pétrole brut à partir de Haoudh El Hamra vers la raffinerie de Skikda a repris lundi et s’est déroulée avec succès, à la fin de l’opération de maintenance de la partie endommagée et la remise en service des quatre stations de pompage, avait annoncé Sonatrach.

