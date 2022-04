En dépit des mises en garde du ministère du Travail et des annonces de la revalorisation des salaires, les syndicats de la Fonction publique entament, aujourd’hui, une grève nationale de deux jours pour réclamer l’amélioration du pouvoir d’achat.

PAR MILINA KOUACI

Vingt-huit syndicats de différents secteurs de la Fonction publique observent, aujourd’hui et demain, une grève nationale de deux jours. L’Education, la Santé, la Poste, les Affaires religieuses, l’Intérieur et les Finances risquent d’être paralysés. Plusieurs syndicats ont déjà donné des consignes à leurs militants sur la manière avec laquelle se déroulera le mouvement de grève dans leurs secteurs.

A titre d’exemple, les intendants du secteur de l’Education ont appelé leurs adhérents à s’abstenir de toutes les activités administratives, éducatives ou financières. Ils comptent boycotter également toutes les tâches liées au service interne, comme l’établissement de certificats ou fiches de paie. Ils suspendent également toute opération avec le Trésor public ainsi que la direction de l’éducation. Dans le même secteur, les enseignants des trois cycles ne donneront pas cours aux élèves, alors que les directeurs d’établissement s’abstiendront, entre autres, à faire des rapports aux directions de l’éducation sur la grève ou le taux d’adhésion au mot d’ordre lors et après la grève. Les proviseurs suspendent également toutes les activités administratives.

Dans les bureaux de poste, seuls les détenteurs d’une carte magnétique pourraient utiliser le Distributeur automatique de billets (DAB) pour des retraits, et ce, à quelques jours de la célébration de l’Aïd. L’arrêt de travail, selon le ministère du Travail, implique « immanquablement » un ralentissement de l’activité économique pouvant porter atteinte aux besoins essentiels de notre société.

Cependant, les travailleurs ne sont pas près de renoncer à cette action, décidée à l’issue d’une réunion consacrée à la question du pouvoir d’achat des travailleurs. Les initiateurs de cette action s’attendent à une large mobilisation des travailleurs de la fonction publique « fortement impactés » par la baisse du pouvoir d’achat et la hausse vertigineuse des prix des produits de large consommation.

Plusieurs syndicats de la Fonction publique ont convenu de radicaliser leurs actions si le gouvernement n’apporte pas une réponse positive à leurs revendications, en appelant à d’autres journées de grève ou à organiser des marches et rassemblements. Selon les syndicats, les dernières décisions prises par le gouvernement, à savoir la baisse de l’impôt sur le revenu global (IRG), ainsi que la dernière augmentation salariale actée dans le décret présidentiel 22-138 sont « sans impact positif » sur le pouvoir d’achat des travailleurs.

Les syndicats réunis le 16 avril dernier ont exigé de relever la valeur du point indiciaire à 100 DA (contre 45 DA actuellement), la création d’un Observatoire national pour protéger le pouvoir d’achat et à ouvrir le dossier des régimes indemnitaires et l’actualisation des primes de zones.

Jeudi, le ministère du Travail a déclaré cette grève illégale car ses initiateurs « ne se sont pas conformés à la loi ». Dans son argumentaire, le ministère du Travail a indiqué que la Coordination syndicale dénommée Syndicats algériens du secteur de la Fonction publique (SASFP), n’est pas une organisation syndicale reconnue au sens des dispositions de la loi n 90-14 et, alors que la CSA n’a pas de récépissé d’enregistrement. « Les organisations syndicales qui se prononcent sur une grève doivent être enregistrées légalement et remplir les conditions de représentativité conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 2 de la loi n 90-14. Tout mouvement initié par cette coordination est une violation des dispositions légales en vigueur en matière d’exercice du droit syndical », a écrit le ministère. Toutefois, des syndicalistes ont fait savoir que chaque syndicat a déposé un préavis de grève individuellement et leurs mouvements de protestation se feront dans le respect des dispositions législatives et règlementaires régissant l’exercice syndical.



Les inspecteurs du travail font défection

Le Syndicat national autonome des inspecteurs du travail (Snait) ne fera pas grève aujourd’hui et demain. Le Snait a, en effet, annoncé dans un communiqué rendu public, qu’il renonce à la grève nationale de deux jours qu’il avait convenu avec 28 autres syndicats des différents secteurs de la Fonction publique. Cette décision, selon la même source, a été prise au lendemain des déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune samedi dernier au sujet de l’amélioration du pouvoir d’achat. Lors de sa rencontre périodique avec des représentants de médias nationaux, le Président a annoncé une nouvelle augmentation de salaires d’ici la fin de l’année et qui entrera en vigueur début janvier 2023. Il s’est engagé, également, à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs de manière progressive. Les inspecteurs du travail estiment que les annonces faites par le premier magistrat du pays cadrent avec les revendications du Snait. Ledit syndicat a tenu à saluer le président de la République qui tente « d’assurer une vie digne au fonctionnaire dans ce contexte de chute du pouvoir d’achat et de flambée des prix ».

Le syndicat, ajoute la même source, tient néanmoins à son action de grève programmée pour le 15 mai prochain.