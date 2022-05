PAR MILINA KOUACI

La prochaine rentrée sociale pourrait connaître une effervescence due à la situation actuelle. Les syndicats de la Fonction publique, qui ont organisé une grève nationale de deux jours en avril dernier, appellent l’ensemble des travailleurs à adhérer à ces actions pour arracher leurs droits, notamment l’amélioration du pouvoir d’achat et la révision de la grille salariale.

Vingt-deux syndicats représentant les différents secteurs de la Fonction publique se sont réunis, lundi dernier, à Alger. Bien qu’aucune action de protestation ne soit décidée de manière officielle, ces syndicats menacent d’y recourir dès la rentrée sociale dans le cas où le gouvernement ne répond pas à leurs revendications socioprofessionnelles.

Dans un communiqué rendu public, les syndicats demandent au gouvernement d’agir et d’anticiper une solution pour l’équilibre du pouvoir d’achat et de prendre les décisions adéquates et urgentes afin d’éviter «l’explosion de la situation qui menace la paix sociale». Ils exigent du gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs par une revalorisation salariale, une révision du système d’indemnisation, le rétablissement du droit à la retraite sans condition d’âge ainsi que la création d’un observatoire national du pouvoir d’achat. Cette coalition s’engage à poursuivre la lutte syndicale et appelle ses membres à tenir des conseils nationaux et être prêts pour toute action à la prochaine rentrée sociale en cas de non-réponse positive du gouvernement à ses revendications. Elle lance, également, un appel à tous les travailleurs de la Fonction publique pour adhérer à ses actions afin de faire valoir sa plateforme de revendications et arracher leurs droits.

Les syndicats de la Fonction publique expriment leur attachement aux revendications et demandent l’amélioration du pouvoir d’achat à travers le relèvement du point indiciaire, actuellement de 45 DA, à 100 DA, la création d’un Observatoire national du pouvoir d’achat, la révision du dossier des primes et l’actualisation de la prime de zone sur la base du régime de rémunération de 1989. D’après Boualem Amoura, porte-parole de la Coordination des syndicats algériens (CSA), les syndicats de la Fonction publique comptent remettre au cours du mois de juin prochain une lettre au président de la République afin de lui demander d’avancer les délais de mise en oeuvre de la prochaine augmentation salariale, prévue en janvier 2023, à septembre 2022, et d’attirer son attention sur le malaise social qui prévaut chez les travailleurs en raison de la dégradation de leur pouvoir d’achat. n

