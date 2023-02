Le conseil national du parti du Front El Moustakbal a tenu, vendredi à Alger, sa quatrième session ordinaire pour évaluer l’activité du parti et débattre de la situation générale dans le pays. Dans son allocution, le président du parti, Abdelaziz Belaid a souligné que cette session «d’évaluation» s’inscrit dans le cadre de «l’activité du parti qui s’apprête à célébrer le 11e anniversaire de sa création», précisant que le débat portera sur «l’activité des structures et organes du parti ainsi et sur la situation générale du pays». M. Belaid a souligné que sa formation politique poursuivra le combat, en veillant à unir la nation et en développant des idées constructives pour concrétiser une démocratie solide et construire une Algérie forte et prospère. M. Belaid a salué les décisions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant le front social, notamment «la revalorisation des salaires, l’amélioration du pouvoir d’achat, la relance de l’économie nationale, ainsi que la mise en place de règles juridiques solides interdisant la corruption pour consolider la structure économique du pays». Dans ce sillage, M. Belaid a affirmé que son parti soutient les réformes initiées par le Président de la République et auxquelles nous adhérons pour la construction d’une Algérie forte, prospère et stable». Il a également souligné que son parti «soutient le dialogue, rejette la division et le fanatisme et vulgarise les valeurs morales». Rappelant la nécessité d’être à l’écoute des préoccupations du citoyen, le président du Front Al Moustakbel a appelé ses militants à poursuivre leurs efforts au service du pays et du peuple à travers «la collaboration avec les institutions de l’Etat à leur tête le président de la République et les différentes institutions sécuritaires notamment l’Armée nationale populaire (ANP) digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), saluant à l’occasion le rôle de l’ANP dans la défense de la souveraineté nationale et la sauvegarde de la paix et de la stabilité. Il s’est également félicité de la réussite de la 17e session de la Conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI), organisée les 29 et 30 janvier dernier sous le haut patronage du Président de la République. n

Articles similaires