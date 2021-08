Arrivé au FC Barcelone en juillet 2019 pour 86 millions d’euros de l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain Frenkie De Jong est l’une des grandes (et rares) satisfactions du recrutement blaugrana sur ces dernières saisons. Dans un entretien accordé à Sport, l’international néerlandais (31 sélections) est lui aussi très content de porter les couleurs du Barça depuis deux saisons et l’a fait savoir.

«Je suis en contrat jusqu’en 2026, il me reste beaucoup de temps. Mais si je me sens bien et que le club est content de mon travail, j’aimerais jouer longtemps au Barça.

Beaucoup de temps. Si tout va bien, je voudrais rester ici», peut-on lire dans les colonnes du quotidien catalan. n

