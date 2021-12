Fortement touchée par le Covid-19, la Premier League pourrait bien s’arrêter pendant les fêtes et ainsi reporter son traditionnel Boxing Day. Selon The Times, c’est en tout cas le souhait de plusieurs clubs du championnat britannique. « Arrêter le Championnat n’est peut-être pas la bonne chose à faire », a toutefois pesté l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. C’est Thomas Frank, l’entraîneur de Brentford, où 13 joueurs et membres de staff ont été testés positifs au Covid-19, qui avait lancé le mouvement jeudi. Pour lui, la Premier League devait reporter sa prochaine journée. « Nous pensons que nous devrions reporter la journée entière de Premier League le week-end qui vient », avait-il déclaré, alors que son match prévu mardi contre Manchester United avait déjà été reporté en raison d’une inflation de cas chez les Red Devils.

En ajoutant : « Le nombre de cas de Covid explose dans tous les clubs. Tout le monde est confronté à ça (…) Reporter cette journée et aussi (les quarts de finale de) la Coupe de la Ligue (prévus mardi et mercredi prochain) laisserait à tout le monde au moins une semaine ou quatre ou cinq jours pour désinfecter et faire tout ce qu’il faut dans les centres d’entraînement ».



JE NE VOIS PAS LE BÉNÉFICE D’UN ARRÊT

Selon le très sérieux The Times, plusieurs clubs de Premier League militent désormais pour une pause du Championnat pendant les fêtes. Au point qu’une rencontre entre plusieurs actionnaires de clubs est prévue lundi. Le but ? Convaincre les dirigeants du championnat anglais, qui seraient pour l’instant contre cette hypothèse. Tout comme Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool. « Arrêter le Championnat n’est peut-être pas la bonne chose à faire, mais nous devons être plus souples sur le calendrier. Je ne vois pas le bénéfice d’un arrêt car on reviendra et ce sera toujours la même situation », a déclaré l’Allemand ce vendredi, alors que neuf matches de Premier League ont été reportés depuis le début du mois.

De son côté, ESPN annonce même que plusieurs clubs souhaiteraient que la Premier League se mette en pause pendant un mois. « Un raz-de-marée du varian Omicron arrive » au Royaume-Uni, avait averti le 12 décembre dernier dans une allocution télévisée, le premier ministre britannique, Boris Johnson. Selon les derniers chiffres publiés par la Premier League en octobre dernier, 68 % des joueurs avaient reçu deux doses de vaccin.

