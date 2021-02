Téléfoot a diffusé dimanche soir son dernier match, Canal + ayant récupéré l’exclusivité des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 dès la prochaine journée. Après le coup de sifllet final d’OM-PSG, Anne-Laure Bonnet et les chroniqueurs présents sur le plateau ont acté la fermeture définitive de la chaine. Kylian Mbappe et Christophe Galtier ont rendu hommage aux équipes de Téléfoot. C’est un moment fort pour le football français. La chaine Téléfoot, lancée au mois d’aout dernier par Mediapro, a fermé définitivement ses portes dimanche soir, après le 100e Classique entre l’OM et le PSG. Elle est une victime directe du fiasco du groupe sino-espagnol, qui n’est plus détendeur de 80% des droits télévisés de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis décembre 2020. Pour sauver les meubles, la LFP a cédé la totalité des droits TV à Canal + jusqu’à la fin de la saison.



PLUSIEURS HOMMAGES TOUCHANTS

La chaîne cryptée diffusera l’intégralité de la Ligue 1 dès la 25e journée. Ainsi, Téléfoot a diffusé dimanche soir sa dernière rencontre de la saison. Tout au long du week-end, différents journalistes de la rédaction ont présenté les dernières éditions de leurs programmes, comme «Au coeur des clubs» ou «Dimanche Foot». Très émues, les différentes équipes de la chaine ont reçu des messages de soutien de la part des acteurs du football français. Après le Classique OM-PSG, Kyian Mbappé a tenu à rendre leur rendre hommage : «Merci à vous. Je sais que ce n’est pas facile, malheureusement ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Je vous souhaite à tous de pouvoir rebondir, de trouver quelque chose de bien, à la hauteur de ce que vous avez fait ici.» Christophe Galtier a aussi salué le professionnalisme des équipes de Télefoot dimanche. «Je tenais à vous dire que vouys avez été exemplaire, j’ai adoré collaborer avec vous», a affirmé l’entraineur lillois. D’autres ont également salué la qualité des analyses diffusées sur la chaîne et leur excellente couverture de la Ligue 1 et la Ligue 2.



UNE «RÉUSSITE ÉDITORIALE» POUR LABRUNE

Lundi, Vincent Labrune s’est exprimé sur l’arrêt définitif de la chaine. «Grâce à des émissions quotidiennes au cœur des clubs, des journalistes et des consultants de grande compétence pour commenter les rencontres, TÉLÉFOOT LA CHAINE aura été une réussite éditoriale. Je mesure tout l’impact que l’arrêt de la chaîne aura pour ses salariés. Je tenais aujourd’hui à remercier et à féliciter chaleureusement l’ensemble des salariés de TÉLÉFOOT LA CHAINE. Journalistes, consultants, techniciens, réalisateurs, administratifs, tous ont fait preuve d’une grande rigueur et d’un immense professionnalisme», a déclaré le président de la ligue dans un communiqué.

