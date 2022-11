Le président français Emmanuel Macron a assuré mercredi à Bali que Paris “soutient l’intégration pleine et entière de l’Union africaine au G20”, au même titre que l’Union européenne en est membre, lors d’une conférence de presse.

Il a estimé qu’il s’agissait d’un “élément clé” de la recomposition des “règles de gouvernance des institutions internationales”. “Si nous voulons pleinement prendre en compte une solidarité à l’égard du Sud, nous devons accepter que l’Union africaine, comme l’Union européenne, soit autour de la table”, a-t-il déclaré.

Le président français a également annoncé la tenue “en juin prochain à Paris” d’une “conférence internationale sur un nouveau pacte financier avec le Sud”, avec le souhait de “créer les conditions d’un véritable choc de financement vers le Sud” car “nous ne devons nous ne pouvons pas demander à ces pays de soutenir le multilatéralisme, si celui-ci n’est pas en capacité de répondre à leurs urgences vitales”.

Il s’agira notamment de “faire un point d’étape” sur la réallocation des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI des pays riches vers les pays les plus pauvres.

La France a “pris l’engagement, avec quelques autres, de pouvoir réallouer 30% de nos droits de tirage spéciaux” aux “pays les plus fragiles”, a précisé le chef de l’État en conclusion du G20 sous présidence indonésienne. Les DTS sont une sorte de monnaie créée par le FMI. Ils peuvent être accordés par le FMI directement aux pays membres qui peuvent les utiliser soit pour rembourser leurs obligations auprès du FMI, soit pour ajuster leurs réserves monétaires.

M. Macron a également expliqué que la réunion du G20 mardi et mercredi avait “permis d’avancer sur le plan de la restructuration des dettes des pays les plus fragiles, qui est un élément-clé de la solidarité”. “Nous devons sortir d’un statu quo pour les pays les plus pauvres et mobiliser massivement le secteur privé, en tout cas le mobiliser bien davantage pour la révolution énergétique, agricole et industrielle”, en desserrant “une partie des contraintes dans l’accès au financement”.

“Nous devons, dans le cadre de ce nouveau pacte financier, également intégrer la question de la vulnérabilité climatique”, a insisté le président français. Un “groupe de sages” en marge de la COP27 de Charm-el-Cheikh en Egypte a été “mandaté” pour “avancer techniquement” sur des “mécanismes financiers spécifiques”, a-t-il détaillé.