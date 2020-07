Michèle Rubirola est la première femme à Marseille depuis 1958 et après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin sur la ville. C’est un événement exceptionnel et historique même, en ce 4 juillet, date de l’élection du maire de Marseille, qui se déroulait dans l’espace Bargemon, où il régnait une atmosphère une peu particulière et inquiétante du côté des groupes de candidats en lice pour cette élection qui s’annonçait difficile pour les 101 élus des 8 secteurs de la ville.

par JACKY NAIDJA

Dès les premières heures de la journée, l’espace Bargemon a été pris d’assaut par les militants et bénévoles du Printemps Marseillais. Lesquels très nombreux ont été largement encadrés par des compagnies de CRS et sous un contrôle strict eu égard aux recommandations sanitaires obligées. Un événement inédit qui va faire basculer la ville de Marseille dans les voiles de la Gauche après 25 ans de règne de son maire Jean Claude Gaudin (LR). Une nouvelle page de Marseille qui se tourne et une autre est à écrire dans l’histoire politique de Marseille, avec pour la première fois une femme, Michèle Rubirola, à sa tête pour se charger de son avenir. Grâce à un rassemblement d’une majorité plurielle (Divers Gauches), soudée et avec des objectifs sérieux derrière des militants et bénévoles de la société civile, comme l’a laissé entendre Benoît Payan dès sa prise de parole à la fin du vote : « Une campagne folle, sans débats mais avec beaucoup de ferveur et de la gagne en plus ». Mais la deuxième femme qui s’est distinguée dans cette campagne électorale et dans ces jeux de pouvoir, c’est certainement Samia Ghali, à qui beaucoup de monde a rendu hommage pour sa responsabilité et sa loyauté envers ses électeurs des quartiers Nord et à qui elle a promis qu’elle sera toujours là à leurs côtés. Après avoir opté et choisi la ligne Rubirola, contrairement à ce que tout le monde croyait, qu’elle se tournerait plutôt vers Martine Vassal et Guy Tessier qui convoitaient ses voix, jusqu’à les laisser désemparés par un accord de dernière minute. Martine Vassal ayant fait savoir que durant la campagne électorale, elle a préféré retirer sa liste LR du secteur des 15/16 pour laisser Samia Ghali battre aisément Stéphane Ravier (RN). Une grosse déception pour la liste Vassal-Tessier qui se voit perdre la ville de Marseille en pareilles circonstances après une campagne houleuse et calomnieuse.

La séance d’ouverture a été présidée par Guy Tessier, le doyen d’âge en exercice au conseil municipal, tout de suite remplacé par Marguerite Pasquini, la présidente (avec le secrétaire de séance le benjamin de l’Assemblée, Théo Chaland Nevoret) qui a dirigé les débats jusqu’à la fin des votes et qui a vu le succès de Michèle Rubirola. Laquelle a pris place sur le fauteuil de Maire avant que Jean Claude Gaudin ne monte sur la tribune pour la féliciter et lui passer l’écharpe de maire. Un grand moment d’émotion pour Michèle Rubirola qui s’est exprimée dans une longue allocution tout de suite après, pour dire ses remerciements et lancer déjà ses premiers chantiers prioritaires et les défis qui l’attendent avec son équipe qu’elle va constituer (adjoints et conseillers).

C’est Stéphane Ravier (RN) qui a pris la parole le premier à l’ouverture de la séance pour annoncer qu’il renonce à se présenter comme candidat à cette élection, compte tenu de tous les tracas qu’il vient dénoncer dans une grande colère avec amertume et regrets, avant de se retirer et quitter la salle avec l’ensemble des colistiers. Mettant en cause particulièrement l’organisation et tous les dessous de cette élection, qu’il a jugée inacceptable avec toutes ces tractations. Et d’annoncer qu’il ne participera pas au vote. Cela étant entendu, le premier tour est annoncé entre les deux candidats Guy Tessier et Michèle Rubirola auxquels s’est ajoutée la candidature de Samia Ghali. Les résultats du vote de ce premier tour ont donné 42 voix à Michèle Rubirola, 41 voix à Guy Tessier et 8 voix à Samia Ghali. Pas de majorité absolue de 46 voix sur 92 voix exprimées dont 1 vote nul. D’où l’annonce d’un 2e tour après une longue suspension de séance. Samia Ghali s’est avérée dans ces moments ultimes comme une véritable négociatrice en décidant au 2e tour de se retirer, annonçant que ses voix se porteraient sur Michèle Rubirola. Les jeux étaient faits et la sentence rendue. Tous les regards étaient tournés vers le Printemps Marseillais qui voit là le succès tant espéré. Samia Ghali, « l’hirondelle du Printemps marseillais » et des quartiers Nord, a tenu parole en disant haut et fort que Marseille ne se fera pas sans les quartiers Nord. Ceux-là même qui la font élire dans les deux tours des municipales. Elle vient d’en apporter la preuve à Michèle Rubirola dont elle sera la 2e adjointe élue de sa liste avec des responsabilités importantes. Résultat du 2e tour : Michèle Rubirola obtient 51 voix (avec 1 voix de plus, celle de Lisette Narducci qui a rejoint le groupe de Samia Ghali) contre 41 voix à Guy Tessier. On est bien loin des tractations d’avant ce 2e tour plein de tension et de suspense, que personne n’imaginait avant la dernière et longue suppression de séance. Tous les regards sont désormais tournés vers Michèle Rubirola et le Printemps marseillais pour faire face aux défis qui les attendent et, notamment les premiers chantiers prioritaires annoncés par le Maire Rubirola tels que les écoles et leur mauvais état avec la rentrée scolaire, l’emploi des jeunes et, comme annoncé, un audit financier pour connaître l’état actuel du budget.

Vendredi 10 juillet prochain aura lieu le premier conseil municipal pour désigner les conseillers municipaux de la nouvelle mandature avec leurs délégations. Les adjoints, au nombre de 30, sont déjà connus aujourd’hui. n

*Michèle Rubirola : Née à Marseille, de parents émigrés espagnols et italiens, 64 ans, Médecin de profession, militante EELV, écologiste et sociale.