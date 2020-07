Le quartier de la Défense près de Paris, le plus gros quartier d’affaires européen, a été brièvement bouclé mardi après un appel à la police signalant un homme armé dans la zone, les autorités n’ayant trouvé «aucun individu suspect». «Le dispositif va être levé», a annoncé la préfecture de police de Paris sur Twitter, peu avant 13H00. «A ce stade aucun individu suspect n’a été repéré par les forces de l’ordre sur place venant corroborer le signalement fait à Police Secours 17.» Le premier quartier d’affaires d’Europe avait été mis à l’arrêt depuis le milieu de matinée à cause d’un appel à la police signalant un individu armé aux abords d’un centre commercial, au coeur de l’esplanade. Ce signalement avait déclenché une vaste opération policière. Le centre commercial avait été bouclé, ses clients confinés à l’intérieur. Les accès à l’esplanade de la Défense avaient également été bloqués et les employés des grandes tours du quartier ont été priés de rester à l’intérieur de leur lieu de travail. Les écoles et collèges des communes avoisinantes ont également été confinées et la gare de La Défense évacuée. La préfecture des Hauts-de-Seine a également confirmé à l’AFP qu’il n’y a finalement «rien à signaler». Implantées sur quatre communes des Hauts-de-Seine, en région parisienne, les gratte-ciel de La Défense représentent le premier quartier d’affaires d’Europe en termes d’immobilier de bureaux. Aux portes de Paris, le quartier compte 200.000 employés.

