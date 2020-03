Alors que plusieurs médias ont rapporté le report de la 73e édition du Festival de Cannes, les organisateurs ont dénoncé avant-hier soir, via leur page officielle, cette information et ont rassuré que ce grand événement, aura bien lieu du 12 au 23 mai, sauf changement.

L’édition 2020 du plus grand festival de cinéma du monde qui est en plein préparation affirme ainsi que « malgré certains titres à sensation, il n’y a aucun élément nouveau concernant le Festival de Cannes2020 ». Ils ajoutent aussi, dans le même communiqué que « la manifestation qui doit avoir lieu du 12 au 23 mai, étudie avec attention et lucidité l’évolution de la situation nationale et internationale en concertation avec la @villecannes et @LeCNC. Ils prendront ensemble, le moment venu, autour de mi-avril, la décision qui s’imposera».

La sélection officielle sera dévoilée par « Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, en présence de Pierre Lescure, son président, jeudi 16 avril prochain à 11h à l’UGC Normandie lors d’une conférence de presse », annonce la même source. D’autre part, les accréditations se poursuivent à un rythme soutenu. «Elles sont à ce jour en hausse de 9%. Les demandes sont à déposer en ligne, sur le site officiel du Festival », affirment les organisateurs. Le Jury de la compétition, présidé par le réalisateur Spike Lee, «désignera la Palme d’or parmi les films annoncés à l’issue du Festival, qui se tiendra cette année du 12 au 23 mai ». Par ailleurs, « Cannes Classics » célèbrera cette année les 20 ans de « In the Mood for Love » de Wong Kar-wai, avant sa ressortie sur grand écran à l’été 2020 en France et dans le monde entier. Présenté en sélection officielle et en compétition en 2000, « In the Mood for Love », du réalisateur hongkongais Wong Kar-wai, a valu à son acteur principal, Tony Leung, le Prix d’interprétation masculine et a obtenu le Grand Prix de la Commission supérieure technique. La restauration du film, réalisée en 4k à partir du négatif original, a été menée par Criterion et l’Immagine Ritrovata, sous la supervision de Wong Kar-wai. « « In the Mood for Love », dont la première s’est déroulée au Palais des Festivals le 20 mai 2000, sera projeté en présence de Wong Kar-wai » précisent les organisateurs.<

