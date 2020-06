Un incendie s’est déclaré vendredi à bord d’un sous-marin nucléaire de l’armée à l’arrêt dans la base navale de Toulon (sud-est de la France) sans faire de blessés, à indiqué la préfecture maritime. Le sous-marin ne contenait « aucun combustible nucléaire à bord, celui-ci ayant été retiré dans le cadre de l’arrêt technique », a ajouté la préfecture dans un communiqué, ajoutant qu’il n’y avait pas non plus d’armes à bord. Le feu a pris à 10H35 locales (08H35 GMT) à l’avant du sous-marin Perle, actuellement l’objet d’un chantier d’entretien et réparations par Naval Group. Les marins-pompiers de la ville de Toulon, appuyés par des pompiers de la région, étaient en cours d’intervention à la mi-journée. « Le sous-marin a été évacué, il n’y a pas de blessés », a précisé la préfecture maritime

