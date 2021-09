Auteur d’un très bon début de saison avec son club l’OGC Nice, l’international algérien, Hicham Boudaoui a été nommé meilleur joueur du mois d’août avec les Aiglons suite à un vote auprès des supporters azuréens.

Replacé comme milieu droit sous les ordres de Christophe Galtier, Boudaoui a contribué aux beaux résultats de son club en ce début de saison après avoir marqué un but et délivré une passe décisive en trois journées disputées. L’ancien joueur du Paradou a devancé au décompte final des votes exprimées l’attaquant de l’Equipe de France espoir Amine Gouiri ainsi que l’international danois Kasper Dolberg.

Cela se passe trois mois après que Boudaoui ait été choisi également par les supporters niçois comme troisième meilleur joueur de la saison 2020-2021.

Après une saison admirable ponctuée par 3 buts et 3 passes décisives, Hicham Boudaoui a été élu 3e meilleur joueur niçois par les supporters de l’OGC Nice. Le champion d’Afrique a récolté 9% des suffrages. Souvent utilisé comme ailier droit sous l’ère Vieira, le natif de Bechar a mis tout le monde d’accord en côte d’azur lorsqu’il a été replacé comme sentinelle par Urséla et parfois au poste de relayeur. Cette médaille de bronze vient s’ajouter au trophée

espoir acquis lors de sa toute première saison avec l’OGC Nice. Rappelons que l’

Paradou AC n’a que 21 ans…

