Ancien sélectionneur de la France entre 2004 et 2010, Raymond Domenech ne manque pas de commenter l’actualité du football. Récemment, il a pris la parole pour juger l’Olympique Lyonnais de Peter Bosz. Le technicien français dont la dernière expérience à Nantes s’est soldée par un bilan de 8 matches, 4 nuls et 4 défaites vient cette fois d’aborder le thème de l’Euro 2020 dans un entretien pour la RTBF et pour lui l’échec de l’équipe de France trouve ses racines autour d’un événement précis : le retour de Karim Benzema. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a pas chargé le joueur du Real Madrid mais plutôt le timing de son retour ainsi que l’évolution du jeu des Bleus.

Selon lui, les Tricolores ont trop rapidement changé d’idée de jeu : « la France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre, c’est sa philosophie, son ADN. Alors c’est vrai qu’on a du potentiel offensif avec des garçons comme Kylian Mbappé, Antoine Griezman et Karim Benzema, mais ne vous y trompez pas, Benzema, au Real, il est dans une équipe qui attend pas devant son but, joue le contre, et Karim est capable de jouer dans ce registre-là, d’être un point d’appui, de garder le ballon. Et Kylian, au PSG, ce système de jeu, c’est la base.»

Domenech a aussi estimé qu’ « à l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie profonde de l’EDF et les attentes suscitées par le retour de Karim. Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe : on s’est pris pour les Belges […] Maintenant, si Karim était revenu durant les matchs de qualifications et que Didier Deschamps avait progressivement modifié son animation en fonction de lui, peut-être cela aurait-il été une réussite ?»

