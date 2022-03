«On va rester ici jusqu’à ce qu’on soit entendus»: pêcheurs, agriculteurs, transporteurs ou professionnels du secteur des travaux publics bloquaient mardi deux dépôts pétroliers de l’ouest de la France pour dénoncer l’envolée du prix des carburants.

Dans le sillage des cours du pétrole brut, les prix à la pompe ont flambé en France jusqu’à passer la barre symbolique des 2 euros la semaine dernière: du jamais vu. Ils ont néanmoins reculé lundi, dans un contexte de grande volatilité.

«On commence à hausser le ton et ça va aller de plus en plus loin si on n’est pas écouté et qu’on n’a pas des mesures rapides et d’urgence», a affirmé à l’AFP Sébastien Le Prince, patron-pêcheur venu bloquer le dépôt de Brest, en Bretagne, malgré les promesses du Premier ministre Jean Castex de venir en aide à la profession.

«Gasoil trop cher, bateau à terre», pouvait-on lire sur des banderoles accrochées devant l’enceinte du dépôt pétrolier bloqué.

«On va rester ici jusqu’à ce que l’on soit entendus (…) On perd tous de l’argent à aller au boulot», a assuré pour sa part un artisan du secteur des travaux publics, François Calvez. Toujours en Bretagne, à Lorient, le dépôt pétrolier était bloqué «par les transporteurs, les pêcheurs, les travaux publics, les agriculteurs», a déclaré à l’AFP son directeur Marc Lhonoré. «On restera tant que le gouvernement (…) n’aura pas gelé les taxes. Car on a basculé en dessous du seuil de rentabilité. Tout le monde travaille à perte. S’il faut rester dix jours, on restera dix jours», a promis Norbert Guillou, artisan lui aussi dans les travaux publics.

