Le gouvernement français doit annoncer jeudi un renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19, comme «l’accélération» de la vaccination et le «renforcement du pass sanitaire», face à la flambée de l’épidémie en France. Ces annonces doivent être faites lors d’une conférence de presse par le ministre de la Santé Olivier Véran. Trois grands axes ont été définis pour tenter d’endiguer la cinquième vague qui touche le pays : «l’accélération» de la vaccination, le «renforcement du pass sanitaire» et «le renforcement des mesures barrières» comme le port du masque, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. «Notre situation épidémique se dégrade très nettement», a-t-il averti à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres. Le nombre de malades du Covid hospitalisés est remonté à 8.525 mardi, soit 2.200 de plus en un mois. En soins critiques, véritable baromètre de la crise sanitaire, ils sont aujourd’hui 1.455, contre un peu plus de mille mi-octobre. Autre indicateur de la reprise épidémique: les classes fermées. Selon le ministère de l’Éducation nationale, il y en avait 6.000 mardi, contre 4.000 le vendredi précédent. Le rebond touche toute l’Europe au point que l’Organisation mondiale de la santé s’en est alarmée mardi et que l’agence de l’Union européenne chargée des maladies a appelé mercredi les États-membres à prendre «urgemment» des mesures. Parmi celles que la France pourrait annoncer figure l’extension des bénéficiaires de la dose de rappel de vaccin, dite troisième dose. Actuellement, les plus de 65 ans y ont droit, ainsi que les personnes à risque et les soignants. M. Véran devrait notamment préciser à qui la dose de rappel sera ouverte dans les prochaines semaines. Le président Emmanuel Macron a affirmé, début novembre, que tous les plus de 50 ans pourraient en bénéficier à partir de décembre, mais la Haute autorité de santé l’a recommandée dès maintenant aux plus de 40 ans. Concernant le pass sanitaire, l’enjeu est de savoir comment le conditionner au rappel selon les tranches d’âge. Pour l’heure, seuls les plus de 65 ans ont la perspective de devoir recevoir leur rappel pour continuer à bénéficier de ce document, un mécanisme qui doit démarrer le 15 décembre. À cinq mois de la présidentielle, l’épidémie qui avait parfois complètement disparu du débat politique, fait aussi un retour en force dans la campagne et promet de devenir l’un des grands enjeux pour 2022. n

