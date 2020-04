Le chômage partiel, dispositif mis en place en France par le gouvernement pour conserver les emplois et réduire l’impact de la crise due au Covid-19 sur l’économie, concerne désormais 8,7 millions de salariés, selon des chiffres officiels dévoilés mercredi. «C’est plus d’un salarié sur trois», a indiqué la ministre du Travail Muriel Pénicaud dans des déclarations rapportées par des médias de l’Hexagone. En outre, 732.000 entreprises soit «plus d’une entreprise sur deux» bénéficient de ce dispositif déployé depuis le début de la crise sanitaire. La ministre a confirmé, par ailleurs, que le coût de ce dispositif était à «ce stade» de 24 milliards d’euros. Le gouvernement français qui prévoit désormais un déficit d’environ 9 % du PIB en 2020, a décidé de doubler son plan d’urgence à 100 milliards d’euros au lieu des 45 milliards initialement prévus, pour faire face à la plus grande récession qu’ait jamais connue le pays depuis 1945. Mardi, le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2020 à -8%, conséquence de l’impact des mesures de confinement destinées à freiner la propagation de l’épidémie du Coronavirus. La croissance française sera finalement estimée à -8% dans le projet de loi de finances rectificatif, qui sera examiné ce mercredi en Conseil des ministres, en raison du prolongement du confinement, selon le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. De son côté, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a indiqué que le déficit public se creuserait plus que prévu, à environ 9% du PIB tandis que la dette augmenterait à 115%.

