Le long métrage «Les Misérables» de Ladj Ly, parti favori dans la compétition des prix Lumières, décernés par la presse internationale, a remporté, dans la soirée de lundi dernier, le «Prix Lumière 2020» du meilleur film et raflé deux autres prix très prisés, en l’occurrence le Prix de la meilleure réalisation et le prix du meilleur scénario. Une reconnaissance particulière de l’Académie envers un film d’actualité qui a brillé avec ses milliers d’entrées au cinéma et sa nomination dans la catégorie du film étranger aux Oscars 2020.

Par Jacky Naidjia avec Ines Iliana

Pour la première fois de son histoire et à l’occasion de ses 25 ans d’existence, la cérémonie de remise des « Prix Lumières » s’est déroulée dans la soirée du 27 janvier dernier, dans la prestigieuse et mythique salle de l’Olympia archicomble, et pour l’occasion diffusée en clair et en direct sur Canal +. Présidée par Isabelle Huppert, la cérémonie a été animée avec éclat par la journaliste Isabelle Giordano en présence de nombreux artistes comme Fanny Ardant, Jeanne Balibar, Elodie Bouchez, Oumaya Amanuera, Deborah Lakumuena, Félix Martaud, JR, aux côtés de Gad El Maleh et Christos Loulis. Cette 25e cérémonie a aussi été marquée par la prestation musicale de la pianiste italienne Vanessa Benelli Mosell et cheffe d’orchestre ponctuant la remise des treize Prix. Des récompenses qui apportent ce regard influent des journalistes de la presse internationale pour faire rayonner encore plus le cinéma français, placé cette année sous le signe de l’engagement du monde révolté, de la musique et de l’humour. Dans la liste des lauréats de cette 25e édition, Roman Polanski remporte le Prix de la meilleure mise en scène pour son film « J’accuse » consacré à l’affaire Dreyfus. Un film déjà distingué par le Grand Prix à la Mostra de Venise en septembre dernier. Pour sa part, le long métrage « Portrait d’une jeune fille en feu » de Céline Sciamma a été récompensé par deux prix, celui du Prix Lumières 2020 de la meilleure actrice pour Noémie Merlant et celui de la meilleure image pour Claire Mathon. Quant à Roshdy Zem, devenu grâce à son talent la nouvelle coqueluche du cinéma français, dans des rôles plus complexes, a remporté le Prix Lumières 2020 du meilleur acteur, pour son rôle de commissaire de Police généreux dans le dernier film d’Arnaud Desplechin « Roubaix une ville lumière ». Un film remarquable avec un portrait neutre sur une ville vide, qui a été présenté déjà dans 11 festivals et distribué dans 21 pays. A 54 ans, Roschdy Zem, celui qui a grandi à Drancy en Seine-Saint-Denis, passé aussi à la réalisation, s’est avéré au cinéma avec « Mauvaise Foi. » Son tout dernier film « la fille au bracelet » de Stéphane Demoustier est en sortie sur les écrans le 12 février prochain. Pour rappel, Roschdy Zem avait en 2006 été primé du Prix d’interprétation à Cannes, pour son personnage dans le film « Indigènes».



Hommage à Costa Gavras pour l’ensemble de son œuvre

Les journalistes et correspondants de la presse internationale à travers leur Académie ont voulu également rendre un hommage tout particulier au célèbre réalisateur de renom Costa Gavras, pour toute son œuvre qui a largement contribué au rayonnement du cinéma français et international ouvrant ainsi la porte au cinéma d’engagement depuis « Z » en 1969, puis l « ‘Aveu » en 1970 jusqu’à « Aduts in the Room » (2019) ainsi que de nombreux autres films primés. Un hommage mérité a également été rendu à l’acteur et réalisateur Roberto Benigni, bien connu dans ses nombreux rôles « à l’italienne », trop ému de recevoir son prix, dans « cette manifestation d’amour » selon lui. Dans cette soirée, l’Académie des lumières a aussi attribué le Prix lumières du documentaire à « M » de Yolande Zauberman, celui de l’animation au film « J’ai perdu mon corps » de Jérémie Clapin, tandis que celui de la meilleure musique a distingué Alexandre Duplat pour le film «Adults in the Room » de Costa Gavras. Le prix lumières du premier long métrage a quant à lui été décerné à « Nevada » de Laure de Clermont Tonnerre. Cette année est marquée par la création d’un nouveau prix, celui de la coproduction internationale, qui a été remis pour la première fois à Elia Souleiman dans « It Must Be Heaven ». Les prix Lumières sont des récompenses cinématographiques créées en 1996 à l’initiative de Toscan le Plantier, producteur, et Edward Behr, journaliste britannique, et remises chaque année par l’Académie des lumières de la presse internationale composée de 130 correspondants de presse de 40 pays. C’est l’antichambre des Césars, qui vient de nommer Karine Viard pour présider à son événement de 2020.n

Palmarès de la 25e Cérémonie des Prix Lumières

Meilleur film : « Les Misérables » de Ladj Ly

Meilleure mise en scène : « J’accuse » de Roman Polanski

Meilleure actrice : Noémie Merlant dans « Portrait de la jeune fille en feu »

Meilleur acteur : Roshdy Zem dans « Roubaix une lumière »

Meilleur scénario : Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti dans les « Misérables »

Meilleure image : Claire Mathon dans « Portrait de la jeune fille en feu »

Révélation féminine : Nina Meurisse pour « Camille » de Boris Lajkine

Révélation masculine : Alexis Manenti dans les « Misérables »

Meilleur 1er film : « Nevada » de Laure Clermont Tonnerre

Meilleure coproduction internationale : « It Must Be Heaven » d’Elia Souleiman

Meilleur Film animation : « J’ai perdu mon corps » de Jérémie Clapin

Meilleur documentaire : « M » de Yolande Zauberman

Meilleure musique : Alexandre Duplat dans « Adult in the Room » de Costa Gavras.