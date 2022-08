Par Bouzid Chalabi

Maintenant qu’ils connaissent la date exacte de la rentrée scolaire, les parents vont devoir se préparer à l’exigence des besoins du retour en classe de leurs enfants. Chose qu’ils appréhendent après avoir eu vent que les prix des fournitures scolaires ont grimpé de manière exorbitante. Toutefois, ils sont très nombreux à espérer que les marchés dédiés exclusivement aux fournitures scolaires, à l’initiative du ministre du Commerce, ouverts du jeudi 1er septembre jusqu’à la fin de ce mois, leur seront d’un grand secours à condition bien sûr que les vendeurs de ces 58 marchés dénommés «souk de la Rahma» ne transgressent pas ladite appellation.

Une éventualité que l’on redoute du côté de l’Association de protection et d’orientation du consommateurs et de l’environnement (Apoce), car pour Mustapha Zebdi, son président, «les parents d’élèves qui espèrent faire le gros de leurs achats dans ces marchés de la Rahma risquent d’être déçus dans le cas où les prix pratiqués en ces lieux ne diffèrent pas de ceux affichés ailleurs».

En somme, pour ce dernier, «ces marchés de proximités sont une excellente initiative pour peu que les vendeurs jouent le jeu, c’est-à-dire se contenter d’une marge bénéficiaire raisonnable plafonnée à hauteur de 20%. Dans le cas contraire, ces marchés perdraient de leur véritable sens, à savoir couper l’herbe sous les pieds des vendeurs conjoncturels visant à faire un maximum de gains à l’occasion de la rentrée des classes». Interrogé pourquoi cette cherté des fournitures scolaires, Zebdi l’explique par le fait «d’une cassure dans le circuit de la distribution et dont les grossistes ont une grande part de responsabilité. Autrement dit, les détaillants se retrouvent à payer plus cher des articles et par voie de conséquence faire grimper leur prix sur les étals.»

Du côté de l’Association nationale des commerçants algériens (ANCA), on se dit plutôt optimistes concernant les prix qui seront pratiqués dans les souk de la Rahma. C’est d’ailleurs l’avis du président de l’ANCA Hadj Tahar Boulanouar, que nous avons pu également approcher.

Il estime que «les prix dans les marchés de proximité seront raisonnables dans la mesure où cette année l’offre est abondante. Pas seulement, puisque les parents d’élèves auront l’embarras du choix». Boulanouar avance également «la tendance à la baisse des prix n’est pas à exclure dans de nombreuses catégories d’articles mais ce ne sera pas le cas pour les cahiers qui, certes, cette année ont connu une hausse significative passant parfois au double de leur prix». Citons par exemple les cahiers à partir de 200 DA (48 pages), 300 DA (90p), ceux à 120 pages à pas moins de 300 DA tandis que les 200 pages ont atteint 400 DA.

A propos de savoir qui sont exactement les acteurs des marchés de proximité dédiés aux fournitures scolaires, selon le ministère du Commerce, ce sont essentiellement des importateurs qui ont été autorisés de ramener tout l’éventail des articles scolaires à partir de la Chine afin de répondre aux besoins de près de 11 millions d’élèves.

On apprend également qu’à l’occasion de la prochaine rentrée des classes, l’Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (Algex) va organiser un salon dédié au niveau de la Société des foires et des expositions (Safex/Pins-Maritimes Alger) du 1er au 18 septembre prochain. Les exposants de cette manifestation, selon la cellule de communication du ministère du Commerce, sont au nombre de 58 et tous importateurs d’articles scolaires. Toujours d’après cette même source, des ventes promotionnelles seront organisées à cette même occasion. Une opportunité à ne pas rater pour les familles avec deux ou trois enfants scolarisés et plus. <

