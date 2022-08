Par Nadir Kadi

A quelques semaines de la rentrée, la question de la hausse des prix des fournitures scolaires et notamment des cahiers et de l’ensemble des produits papiers, a été abordée par le secteur du commerce. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, aurait en effet proposé une réponse d’urgence, en donnant pour instruction l’ouverture, entre le 15 août et le 15 septembre, de «marchés Rahma» dédiés spécialement à la vente de fournitures scolaires à des prix abordables. Une décision prise suite à une réunion entre le ministre et les responsables et directeurs de wilaya du secteur.

En effet, le premier responsable du secteur du commerce appelle ses services à «multiplier les efforts en vue de garantir la disponibilité des fournitures (…) en mettant à contribution l’ensemble des moyens matériels et humains pour réussir la rentrée scolaire». Le ministre Kamel Rezig a en ce sens demandé de porter une attention particulière à la disponibilité des fournitures ainsi qu’à l’ensemble des «produits de large consommation».

Pour rappel, la hausse des prix avait été signalée dès juillet par l’Organisation de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce), en mettant en avant des prix multipliés en moyenne par deux, la fourchette allant de «150% à 250%». Le prix d’un cahier de 96 pages avoisinant aujourd’hui les 145 dinars alors qu’il était vendu aux alentours de 95 dinars. Une situation dont les conséquences devraient plus particulièrement se faire sentir pour les foyers dès la rentrée prochaine, ajoute la même association, estimant que le coût global par enfant scolarisé devrait se situer entre 6 000 et 12 000 dinars, selon le cycle d’enseignement.

Quant aux causes de la hausse des prix, les avis divergent une fois de plus ; ainsi au-delà de la hausse réelle du prix de la matière première au niveau mondial, passé d’une moyenne de 130 euros la tonne de pâte à papier en 2021, à près de 190 euros aujourd’hui, la situation en Algérie serait également aggravée par le fait que 90% des fournitures scolaires sont importées, en plus de nombreux retards enregistrés dans les délivrances des autorisations d’importation.

La même structure, par la voix de son président Mustapha Zebdi, avait par ailleurs évoqué la possibilité de hausses volontaires de certains commerçants et demandé l’ouverture d’enquêtes de terrain par le secteur du commerce afin d’identifier la «justification» des hausses : «A travers cette alerte, nous souhaitons que les pouvoirs publics et particulièrement le ministère du Commerce entament des enquêtes sur les coûts de ces produits (…) si cette hausse s’avère injustifiée, il sera alors nécessaire de faire appliquer la loi pour que les choses rentrent dans l’ordre et que personne ne soit tenté de spéculer».

Quant aux prévisions sur le cours des prix du papier au niveau mondial, elles laissent également apparaître une tendance à la hausse, alimentée par la sortie de la crise dite du Covid, mais surtout par la forte demande sur les emballages en carton, rendus indispensables par le développement du commerce en ligne et l’activité des entreprises spécialisées dans la livraison à domicile.

