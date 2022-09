De nombreuses familles de divers coins du pays, venues à la recherche de fraîcheur marine, samedi dernier, à la promenade des Sablettes à Alger se sont étonnées, lors de leur déambulation dans ce grand espace de loisirs, de découvrir tout une aire dédiée à une activité qui ne colle pas avec le cadre. Une foire de proximité de fournitures scolaires s’offrait, en effet, à leurs yeux.

Par Bouzid Chalabi

Curiosité aidant, elles n’ont pas hésité à aller de stand en stand s’enquérir si les prix affichés étaient largement inférieurs à d’autres points de ventes et le cas échéant faire emplette.

Reporters, de passage dans cette foire, a récolté quelques avis auprès des visiteurs des stands. Il faut savoir que cette foire, lancée en prévision de la rentrée scolaire 2022-23, a été inaugurée le jeudi 1er septembre par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, en compagnie du wali d’Alger, Ahmed Maâbed. Elle regroupe 64 exposants entre artisans, fabricants, importateurs et grossistes qui proposent à la vente divers articles scolaires de production locale et d’importation.

Le but recherché à travers cette foire, initiée par la direction locale du commerce, est de permettre aux petites bourses de faire face à l’achat des fournitures scolaires sans trop se saigner. «C’est une très bonne initiative d’organiser une foire dédiée aux fournitures scolaires dans un endroit où viennent se reposer des centaines de familles. Autrement dit, faire d’une pierre deux coups, se promener et acheter à nos enfants scolarisés sans trop débourser compte tenu de la cherté des fournitures ailleurs», estiment en grande partie les pères et mères de famille que Reporters a pu approcher.

Avis mitigés

Des visiteurs se disent réconfortés quant à l’idée du ministère du Commerce d’organiser des marchés de proximité de fourniture scolaires et autres articles dans le sens «où cela peut faire réfléchir à deux fois les opportunistes qui, jusqu’ici, ont mis à profit la rentrée des classes pour faire sans scrupule dans la surenchère», lâche Mustapha, cadre technique à la SNTF. Pour Aghiles, père de trois enfants scolarisés, «c’est une très bonne chose d’organiser de tels marchés de proximité, dans la mesure où les parents ont la liste des articles scolaires indispensables fixée par le ministère de l’Education. Et ainsi, non seulement cela va permettre aux parents de mieux se préparer mais surtout d’éviter des dépenses inutiles qu’imposent certains enseignants». De son côté, Ali, mécanicien exerçant à Rouiba, qui était accompagné de sa femme et de leurs deux enfants, son fils entre en 5e Année Primaire et sa fille en 2e Année Moyenne, nous avoue qu’il préfère «temporiser un peu ses achats dans l’espoir de voir les prix baisser», d’autant, que dans cette foire des Sablettes, «il n’a pas remarqué des prix intéressants par rapport à ce qu’il a vu au niveau d’autres points de vente». Un quinquagénaire est du même avis qu’Ali. En effet, pour ce dernier, père de quatre enfants scolarisés dans différents paliers, il préfère remettre encore ses achats dans l’espoir que les prix vont baisser davantage nous indiquant : «Je reste optimiste quant à voir les prix revenir à des niveaux plus raisonnables. Ce que je n’ai pas trouvé ici au marché des Sablettes». Une dame, secrétaire de direction dans une entreprise privée, nous confie : «Quand bien même les marchés de proximité vont me permettre de faire moins de dépenses en cette occasion de la rentrée des classes de mes deux filles au lycée, ce n’est plus possible à un responsable de foyer de faire face à l’ensemble des dépenses relatives à la rentrée des classes». Toujours dans ce même sillage, notre locutrice cite en exemple les prix élevés des cahiers qui commencent à hauteur de 120 DA l’unité (96 pages). «Vous réalisez, juste pour les articles scolaires je vais devoir débourser au minimum pour chacune de mes deux filles 5 000 DA». Ajoutant : «Pas seulement, car je dois prendre en compte au moins 3 000 DA pour le cartable si nécessaire, 1 500 DA pour le tablier». Elle nous indique que «pour habiller un enfant pour la rentrée et lui acheter ses affaires scolaires, il faut un minimum de 20 000 dinars alors que mon salaire est de 30 000 DA. Il faudra donc que je me plie en quatre et sans contracter trop de crédits chez l’épicier du coin dans l’attente de mon prochain salaire».



Importateurs et producteurs locaux exposants témoignent

Ce faisant et pour en savoir un peu plus sur cette cherté subite des cahiers et dont se plaint la quasi majorité des parents, Reporters est allé à la rencontre de certains exposants à cette foire des Sablettes. Selon l’un des exposants: «Comme vous l’avez peut-être constaté au fil de votre passage, quelques articles ont connu une sérieuse augmentation. C’est le cas notamment des cahiers. Cela résulte du fait que nos producteurs locaux ont dû revoir leurs prix à la hausse depuis que la matière première, c’est-à-dire la pâte qu’ils importent, a connu une flambée dans les marchés mondiaux. Malgré cela, le prix du cahier de 96 pages, à titre d’exemple, est cédé sortie d’usine à 75 DA et au détail affiché à 90 DA parce qu’il est d’une gamme de grammage extra veloutée. Quant aux cartables et sacs-à-dos, leur prix varie entre 1 200 dinars et 4 000 dinars» Un autre exposant et fabricant de cahiers nous dira : «Pour baisser les prix du cahier, on aurait souhaité une exonération de la TVA sur la pâte à papier exceptionnellement pour cette année.»

En somme, tous les exposants que nous avons pu interpeller se rejoignent à dire que «mis à part l’augmentation sur les cahiers, tous les autres articles sont cédés à des prix raisonnables». Et pour preuve, insiste un exposant, «les stylos à bille varient de 15 dinars à 25 dinars, les tabliers sont affichés de 300 à 600 dinars».

Comme ils nous ont enfin fait remarquer «l’importance de la disponibilité du produit en qualité. Et les parents n’ont donc que l’embarras du choix». C’est du moins leur approche, laquelle est partagée par les parents mais c’est sur les prix pratiqués que ces derniers n’approuvent pas. C’est d’autant plus légitime de leur part à partir du moment où leur pouvoir d’achat n’a cessé d’être érodé ces derniers mois.

Ils espèrent que les pouvoirs publics interviennent en décidant de mettre en vigueur de sérieux rabais au grand bénéfice des familles aux revenus précaires. n