Par Sihem Bounabi

Reporters : L’Algérie célèbre les 60 ans du 19 mars, baptisé fête de la victoire. Quel est votre commentaire sur la symbolique de cette date ?

Fouad Soufi : Je dis toujours que c’est très bien de rappeler aux générations les dates symboliques de notre histoire et rendre hommage à ceux qui sont morts. Le 19 mars est une date importante, car c’est la date symbolique du cessez-le-feu et de la signature des accords d’Evian qui sont le prélude de l’indépendance de l’Algérie. Il faut savoir que la célébration du 19 mars elle-même a une histoire, car il a fallu attendre l’année 1993 pour la commémorer. Avant, on n’en parlait pas et ce n’était pas célébré comme ça l’est actuellement. Cela explique peut-être le fait que l’on dissocie le cessez-le-feu, qui est considéré comme une victoire, d’où la fête de la victoire et la signature des accords d’Evian. Le cessez-le-feu, c’est ce que tout le monde attendait et c’est effectivement une victoire. Comme cela l’indique, le cessez-le-feu voulait dire que plus personne ne doit tirer sur personne. Mais, il y avait une partie de l’armée coloniale et l’OAS qui ne voulaient pas respecter le cessez-le-feu et voulaient tout faire pour réactiver la guerre et freiner l’indépendance de l’Algérie. Les éléments de l’OAS vont tirer sur les soldats des contingents français et sur tout ce qui était algérien, en ciblant les civils, comme les facteurs, les femmes de ménage afin de semer la terreur et réactiver la guerre.

Et c’est là que l’on remarque un fait inédit dans l’histoire contemporaine, c’est l’apparition d’une sorte d’alliance entre l’Armée de libération nationale (ALN) et l’armée française contre l’OAS. Cela a démontré que le FLN était vraiment représentatif de la population algérienne et que, malgré tous les massacres commis par l’OAS, ils n’ont pas rompu le cessez-le-feu.

Concernant les accords d’Evian, il faut savoir qu’il y avait une partie de l’état-major algérien qui ne reconnaissait pas les accords d’Evian, elle le considérait comme néocolonialiste car les négociateurs algériens avaient accordé beaucoup de concessions. Mais ce qui est important dans les accords d’Evian, c’est ce que les négociateurs algériens ont apporté, ce qui était essentiel au peuple algérien, qui est l’indépendance de l’Algérie.

Dans le discours du président de la Républiqueà l’occasion de la célébrations des soixante ans de la date symbolique du 19 mars, plusieurs points ont été abordés à l’instar de la poursuite des démarches pour la récupération des archives, de l’indemnisations des victimes des essais nucléaires français sur le sol algérien et le dossier des disparus de la guerre de libération nationale. Quel est votre commentaire à ce sujet ?

Concernant l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, il faut savoir qu’un ancien haut responsable de notre pays m’avait dit que le meilleur moyen de les indemniser ce n’est pas de leur donner des euros. Il s’agit de les prendre en charge médicale, eux et leurs descendants, car cela s’est répercuté avec des malformations et autres séquelles sur les nouvelles générations. Il s’agit en fait de dédier un grand hôpital complètement à la prise en charge de ces victimes des essais nucléaires. Il s’agit aussi de créer un centre de recherches spécifiques, que ce soit à Adrar ou Tamanrasset. Mais cela dépendra des négociations en haut lieu.

Concernant les disparus de la guerre de libération, j’estime, selon mon humble point de vue d’historien, que cela ne se fera pas. A la limite, il faudrait faire appel aux archéologues et prendre en charge les endroits où se sont déroulées les batailles.

La seule chose que l’on sait aujourd’hui, c’est ce qui s’est passé à Alger en 1957 lors de la Bataille d’Alger. Mais pour les autres villes, ce qui serait souhaitable, c’est que chacune de nos universités à travers le territoire national dédie un centre de recherche sur ce dossier des disparus. Car le seul centre de recherche qui existe ne peut pas à lui seul le prendre en charge. C’est pour cela qu’il faudrait des centres de recherches spécialisés qui s’appuieraient sur la cinquantaine d’universités que nous avons à travers le pays. Cela peut paraître utopique, mais c’est mon humble avis sur cette problématique des disparus de la guerre de libération.

Et concernant le dossier de la récupération des archives ?

Sincèrement, le fait que le président de la République dise dans son discours que l’on ne cessera pas de réclamer les archives, cela m’a vraiment mis du baume au cœur. Cette déclaration sur la récupération des archives est capitale et cela doit réveiller nos universitaires, nos fonctionnaires et nos bureaucrates. Et sincèrement, c’est la première fois que je dis que cela me met du baume au cœur. Cela peut paraître une phrase anodine, mais prononcée dans le discours présidentiel cela souligne la politique officielle de l’Etat sur ce dossier. Et je suis très heureux que l’on revienne à cette position de principe qui avait été un peu abandonnée ces quinze dernières années.

Car ce qui est dramatique pour les historiens, c’est que l’on soit obligé de se déplacer en France, alors qu’il y a un moyen de les faire pour consulter les archives françaises sur notre propre histoire. Ce qui est aussi dramatique, c’est qu’on travaille sur les sources françaises pour écrire l’histoire de l’Algérie, alors qu’il y a des sources algériennes telles que les archives des responsables des wilayas durant la guerre de libération nationale qui sont retenues par la France comme un butin de guerre. Même si les historiens algériens ont toujours réclamé l’accès à ces archives, cela n’a aucune qualité officielle et c’est important que cela soit souligné officiellement par le président de la République pour réclamer ces archives.

La question mémorielle pèse sur la relation entre l’Algérie et la France, même si récemment on parle de rapprochement entre Alger et Paris…

Certes, il y a un rapprochement entre les deux présidents. Mais, sincèrement ce que l’on entend dans les télévisions françaises et ce que je lis dans certains journaux français, cela ne contribue pas au fait que l’on puisse parler de rapprochement. Au contraire, les réactionnaires et l’extrême droite française qui parlent haut et fort essaient de bloquer les discussions.

Je tiens à souligner que, certes, ils ont le droit de parler de leur mémoire selon leur point de vue, mais c’est notre droit aussi de parler de notre mémoire.

Je prends acte de ce qu’ils disent, mais c’est aux Algériens de dire leur mémoire en dehors des discours des idéologues. Il s’agit avant tout de consolider notre mémoire de cette période de la guerre de libération nationale et cela ne peut pas être un simple vœu pieux, mais il faut laisser des traces de notre mémoire. Il est important que l’on rapproche le curseur mémoire des centres des préoccupations de la population et du gouvernement. <

