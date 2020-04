Avec des capacités financières d’approvisionnement de produits alimentaires de base depuis les marchés externes déjà fragilisés, l’Algérie pourrait connaître d’autres difficultés comme ne pas trouver de fournisseur. En effet, des pays gros producteurs en la matière ont décidé, par réflexe protectionniste contre la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde, de ne plus exporter leurs excédents de production. Une situation qui va mettre le pays dans une position délicate. D’où l’intérêt de conforter la solidité de notre secteur de l’agriculture. Dans cette optique, le ministre délégué à l’Agriculture saharienne, Fouad Chahet estime que cela passe en priorité par l’exploitation à grande échelle de tout notre potentiel agraire. Ce dernier, qui s’exprimait hier au micro de la radio publique, Chaîne III, a indiqué que le Sahara est une solution dans ce sens. Il a suggéré à ce sujet la stratégie à adopter sur le terrain. «La création dès la prochaine campagne agricole d’exploitations dédiées exclusivement aux cultures que nous importons en grande quantité, à l’image des céréales, des oléagineux, de la betterave à sucre et des aliments de bétail, à savoir le maïs et le soja. Et d’autres exploitations consacrées exclusivement à l’élevage bovin laitier», a-t-il expliqué. Toujours dans ce même sillage, le ministre affiche de l’optimiste dans la mesure «où la faisabilité de cette stratégie est à notre portée dès lors où nous disposons de ressources hydriques très importantes en volume et des milliers d’hectares identifiés qui pourraient permettre l’installation d’exploitation de taille relativement grande», a-t-il soutenu. Rappelant qu’après études du Bneder, les surfaces prêtes à être exploitées s’élèvent à 260 000 hectares répartis sur huit wilayas du Sud. Il a par ailleurs précisé «l’intérêt de ces grandes exploitations où l’activité y est intensive, c’est qu’elles produisent à moindre coût comparativement à d’autres exploitations plus au Nord».

En somme, pour l’invité de la radio, «il ne reste plus qu’aux investisseurs de se manifester dès l’instant où les éléments essentiels dans l’acte d’investir sont réunis, à savoir de grands périmètres arables et l’eau en quantité». Enchaînant sur ce qui a été fait jusqu’ici dans le cadre de l’investissement dans le Sahara, le ministre a révélé : «Nous sommes en train de procéder à un recensement des concessions qui ont été accordées mais qui n’ont pas connu à ce jour un début de mise en exploitation.» Précisant que «ce sont pas moins de 1 300 hectares accordés au titre de la concession mais qui n’ont malheureusement pas connu de démarrage». Non sans rapporter : «Nous allons déchoir leurs bénéficiaires pour les accorder à d’autres.»

L’Office national des terres agricoles (ONTA) «sera investi de nouvelles missions et du coup va changer de statut et de dénomination pour devenir désormais l’Office national des investissements agricoles» qui devra, selon le ministre, «prendre en charge l’étude et l’approbation des futurs dossiers des projets d’investissements dans le secteur agricole et du développement rural». Il a également indiqué : «En attendant la publication du cahier des charges qui va définir les conditions d’exécution du projet en question, tout en organisant la relation entre les différents acteurs tout au long du projet, un comité multisectoriel, composé entre autres, du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie, des Ressources en eau, ainsi que des représentants du ministère délégué chargé des start-up, sera mis en place incessamment». Toujours à propos de l’investissement, «un avis d’appel va être lancé», a annoncé le ministre. Ce dernier a enfin tenu à préciser que des nationaux peuvent s’associer avec des opérateurs étrangers «à la condition que l’associé étranger investisse sur fonds propres et non grâce à l’apport de banques publiques», a-t-il déploré. Le ministre a en outre révélé, selon ses prévisions, «la mise en exploitation prochaine de près de 1 million d’hectares dans le cadre du développement de l’agriculture saharienne». «Avec cet ajout considérable de surface agricole utile, qui s’étend actuellement à près de 8 millions d’hectares, cela va à coup sûr réduire en volumes nos importations.» Et de dire enfin : «Cela va nous permettre de nous mettre à l’abri des incertitudes de l’après-Covid-19, où le marché international des denrées alimentaires pourrait connaître de sérieux bouleversements et dont les pays importateurs en subiraient de graves conséquences».

