Par Halim Midouni

La capitale sénégalaise, Dakar, abrite depuis le lundi 21 mars le 9e forum mondial sur l’eau. Ce rendez-vous organisé conjointement par le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau se poursuivra jusqu’au samedi 26 mars. L’objectif fixé est d’alerter sur les enjeux vitaux de la ressource pour la planète et tenter de trouver des solutions aux zones où le stress hydrique menace la sécurité de pays et de populations entières.

Selon un rapport de l’ONU, en 2020, environ 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable à travers le monde. 800 enfants meurent quotidiennement de maladies résultant de l’utilisation d’eau non potable, indique ce document qui signale également que, parmi les régions du monde les plus touchées, il y a l’Afrique subsaharienne qui est particulièrement impactée par le manque d’accès à la ressource.

Organisé sous le thème de «la sécurité de l’eau pour la paix et le développement», le forum de Dakar s’articule autour de quatre priorités : la sécurité de l’eau et l’assainissement ; l’eau pour le développement rural ; la coopération ; les «Outils et Moyens» incluant les questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations.

Des thèmes qu’on rencontre souvent en Algérie, désormais soumise à une pluviométrie négative pour ses besoins humains, économiques et agricoles, mais qui ont des résonances différentes selon les pays du continent africain, leur positionnement géographique, les effets du réchauffement climatique et de la sécheresse qu’ils subissent, et les moyens dont ils disposent pour assurer la disponibilité de la ressource.

De nombreux pays africains ne manquent pas d’eau, mais ils souffrent d’un manque d’infrastructures de distribution et d’assainissement sans compter les phénomènes de pollution des sols et, donc, de la ressource hydrique souterraine. Selon les données onusiennes, un Africain sur quatre ne dispose pas d’accès à l’eau potable, ce qui provoque des maladies et de nombreux décès chaque année, notamment des enfants. D’après les chiffres de l’UNICEF, 500 enfants meurent chaque jour dans les pays d’Afrique subsaharienne où 70% des habitants ne sont reliés à aucun réseau…

A Dakar, les participants au forum mondial de l’eau tenteront d’esquisser des solutions à cette réalité dramatique. Mais ils devront débattre également de questions tout aussi importantes que la gestion et l’exploitation économique et commerciale de la ressource hydrique, sachant que le privé national et international s’intéresse au marché de l’eau. Le débat sur ces aspects s’avère intéressant à suivre sachant que, outre les acteurs gouvernementaux et institutionnels, les associations, les ONG et les milieux de la recherche prennent part aussi aux travaux du forum. L’enjeu géopolitique de l’eau n’est pas en reste dès lors que se pose également – et se posera davantage – la question de la gestion coordonnée des bassins hydriques internationaux. En Afrique, une ressource aussi considérable que le fleuve Sénégal par exemple concerne les différents pays qu’il traverse comme le Sénégal, la Guinée ou le Mali.

