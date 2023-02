Par Selma Allane

Le forum « Ensemble pour la nature » qu’organise l’institut français depuis vendredi 3 février prend fin aujourd’hui par la restitution des contenus des tables rondes qui ont été organisées durant cet évènement et, sans doute, par des recommandations à partir des thèmes qui ont été débattus. Il s’est agi du « décryptage des modes de production de demain », du « gaspillage alimentaire, du mode jetable et du cycle de vie des produits et recyclage », de « l’adaptation et de la résilience des villes au changement climatique », enfin du « renforcement de l’écocitoyenneté et des outils pour la conscientisation environnementale des citoyens ».

Les participants à ce forum qui se tient jusqu’à la fin de la journée à la Salle Ibn Zeydoune de Ryad El Feth à Alger sont venus de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe, dont l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Ils se sont rencontrés pour échanger leurs expériences respectives en matière d’adéquation entre le développement, la préservation de la ressource et la lutte contre le changement climatique. Ils ont tenté de répondre à l’équation que constitue aujourd’hui l’exigence du développement et l’injonction écologique dans des contextes socio-économiques contraints et, bien entendu, inégaux quand on compare les modèles en vigueur dans les pays du Nord et du Sud.

Outre les tables rondes, le forum a été marqué par la projection du film sur la jeune activiste suédoise pour le climat Greta Thunberg, par des expositions et des projections sur les thèmes de la biodiversité et de la lutte anti-gaspillage des ressources. Un « village des solutions » a été organisé pour débattre de la problématique de la collecte des déchets et du recyclage » en Algérie et dans d’autres pays comme la Gambie, l’Egypte, la France ou la Tunisie. Des ateliers ont également été organisés et auxquels ont participé des acteurs institutionnels comme l’Agence nationale des déchets (AND).

Pour le public « jeunesse », un atelier « Ecolo ’Jeunes » a été consacré à la sensibilisation à l’impact des activités humaines sur l’environnement avec la participation d’associations algériennes et de spécialistes internationaux dans les domaines du recyclage des déchets, de l’Upcycling et de ses usages jusque dans l’industrie de l’habillement et de la mode.

« Ensemble pour la nature » a eu entre autres vertus d’informer sur les expériences en cours dans le continent en Afrique en matière de préservation de la nature et de l’écodéveloppement ; de faire connaitre des associations algériennes au travail prometteur et qui mérite tous les encouragements. Parmi elles, la Fondation Probiom spécialisée dans la lutte pour la préservation des aires marines et l’association « Bariq 21 », un collectif basé à Skikda et engagé dans le nettoiement des plages notamment.

Les activités du forum pendant trois jours ont été portées par des « voix de leaders » comme celle de Zahra Harkat, marraine, comédienne, ambassadrice du PNUD pour l’écologie en Algérie, l’écrivain Amine Zaoui qui, outre la présentation de son dernier livre, un illustré portant le titre de « les larmes du désert », est venu dire son amour pour la nature et comment la littérature peut être un moyen de sensibilisation à la préservation du milieu. Djam, par son concert de lancement, a également été de la fête. Sans compter l’intermède musical assuré hier en matinée (et aujourd’hui) par Omar Bennecer (mandole) et Mouloud Houacine (guitare). Il est à noter qu’un Hackathon international a été organisé et dont les lauréats seront connus avec une remise des prix en fin d’après-midi.

Pour rappel, « Ensemble pour la nature » est le dernier forum après ceux organisé en Afrique du Sud en octobre 2022 (sur le thème des chemins de la démocratie » et au Cameroun (sur l’engagement citoyen » en décembre 2022. Le comité de pilotage a été présidé par l’universitaire et chercheur spécialisé dans la biodiversité Samir Grimes. Il s’inscrit dans le prolongement du sommet Afrique-France qui s’est tenu à Montpellier en octobre 2021 et dont « l’ambition était de poser les bases d’une refondation de la relation entre l’Afrique et la France, et plus largement l’Europe ». Un cycle intitulé « Notre Futur » et qui a été lancé par l’Institut français de Paris et le réseau des instituts français en Afrique. n

