Par Bouzid Chalabi

Trente milliards de dollars. C’est le montant que compte consacrer le Japon pour le développement en Afrique sur une période de trois ans. Ce soutien a été annoncé en marge du Sommet international de Tokyo pour le développement en Afrique (Ticad 8) qui se tient jusqu’à aujourd’hui à Tunis. Un évènement qui se tient régulièrement depuis bientôt une trentaine d’années autour des thèmes relevant de la coopération et du partenariat pour le développement entre le Japon et l’Afrique.

Cette année, le pays hôte et son président Kaïs Saïed reçoivent les dirigeants et représentants des pays de l’Union Africaine (UA) à leur tête, le président en exercice, le chef de l’Etat sénégalais Macky Sally, ainsi qu’un grand nombre d’institutionnels et d’opérateurs des deux parties.

A l’ouverture du sommet hier, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré dans un discours par vidéoconférence à partir de Tokyo que «les secteurs public et privé au Japon fourniront un soutien aux pays africains à hauteur de 30 milliards de dollars au cours des trois prochaines années». Ce dernier a cité les domaines concernés par cette aide financière, « la croissance verte, la santé, l’éducation, les ressources humaines, l’agriculture et l’encouragement à l’investissement, notamment pour les start-ups », a-t-il dit.

Le Premier japonais a affirmé à cette occasion que son pays «tient à être un partenaire d’une Afrique qui œuvre à surmonter les défis auxquels le continent fait face, en mettant l’accent sur les personnes ou les ressources humaines pour parvenir à une société africaine agile et résiliente». De son côté, le président tunisien Saïed a déclaré, lors de son discours d’ouverture du sommet, qu’il discutera «des moyens par lesquels les peuples africains peuvent réaliser leurs espoirs, leurs aspirations et leurs rêves». Ce dernier a en outre tenu à faire savoir à l’auditoire que « la Ticad est un événement très important sur le plan économique du pays dans la mesure où la Tunisie est en crise et donc espère à travers cet événement attirer un maximum d’ investisseurs sur au moins 80 projets. Ces projets, a-t-il affirmé, peuvent créer 35 700 emplois ».

Le Sommet Ticad est un forum multilatéral qui réunit le Japon, les pays africains, des organisations internationales et des pays partenaires. Parmi les participants figurent également des délégations de la Banque africaine de développement, de l’Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale, de l’Union africaine et des Nations unies. En outre, le sommet réunira 300 hommes d’affaires, parmi lesquels 100 hommes d’affaires japonais, représentant les 50 plus grandes institutions économiques japonaises et internationales, 100 hommes d’affaires africains et 100 hommes d’affaires tunisiens.Au cours de ce 8e Ticad, 82 projets devraient être présentés pour une valeur de 2,7 milliards de dollars.

Pour bon nombre d’observateurs, le forum économique Japon-Afrique vise à promouvoir la relation économique et commerciale entre Tokyo et les capitales du continent. Il s’incrit dans l’action diplomatique et géopolitique du Japon à se positionner favorablement dans le champ de l’investissement en Afrique par rapport à la concurrence de la Chine, notamment, une puissance économique mondiale massivement présente dans différents secteurs dont celui des matières premières. Selon les chiffres des Douanes chinoises, le commerce entre la Chine et l’Afrique a atteint un niveau record de 254,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de 35,3% en glissement annuel, dont 105,9 milliards dollars de marchandises exportées par l’Afrique vers la Chine, en hausse de 43,7%.

