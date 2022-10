Le partenariat Algérie-UE sera renforcé, selon les deux parties. La commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson,

a annoncé en ce sens que le dialogue de haut niveau entre l’Algérie et l’UE sera annuel et s’étendra au développement

de coopération dans le torchage du gaz, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

Par Khaled Remouche

Face à la crise énergétique que vit l’Union européenne, l’Europe se tourne particulièrement vers l’Algérie pour couvrir ses besoins accrus en gaz en raison de la réduction des livraisons de gaz russe, qui assurait, en 2021, 45% de ses importations et qui n’en livrait que 31% en avril 2022. Une situation que n’a pas manqué de rappeler Kadri Simson, la commissaire chargée de l’énergie de l’UE, à l’ouverture hier du second Forum d’investissement Algérie-UE à Alger. « L’Algérie est l’un des partenaires les plus fiables dans le domaine de l’énergie » et il est « naturel de se tourner vers elle » au moment où les marchés européens de l’énergie font face à des turbulences. A cet égard, l’UE et l’Algérie veulent conjointement « renforcer de manière durable leur coopération, le volet du gaz étant le maillon essentiel du partenariat énergétique entre les deux parties ». Augmenter les volumes de gaz supplémentaires disponibles pour l’Union européenne passe, souligne-t-elle, par l’ouverture de nouveaux gisements de gaz aux compagnies européennes et la réduction du torchage de gaz et d’émission de méthane procurant de nouvelles quantités de gaz à l’export.

Elle a discuté avec le ministre de l’Energie de ce dernier volet et dit que l’UE est prête à apporter son savoir-faire. Les deux parties veulent également développer la coopération dans les énergies renouvelables et l’hydrogène. « L’Algérie détient l’un des plus grands potentiels d’énergie solaire dans le monde. L’UE est prête à libérer ce potentiel », a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre Aimene Benabderrahmane dans son intervention a, lui, rassuré, la partie européenne en soulignant que le secteur de l’énergie a fixé un programme d’action d’urgence supervisé et pris en charge par Sonatrach, devant permettre à la compagnie pétrolière nationale d’augmenter à court terme sa production de gaz naturel susceptible d’augmenter les volumes de gaz exportés vers l’Europe.



Un programme d’urgence pour augmenter la production

Rachid Zerdani, responsable de l’économie à Sonatrach, a donné des détails sur ce plan d’urgence pour augmenter les exportations de gaz vers l’Europe: A l’achèvement programmé du développement du champ de gaz de Tinhert, la mise en service des gisements de Hassi Mouina et Hassi Ba Hamou, des gisements de Berkine sud, au boosting de Hassi R’Mel, le développement de TFT, d’Ohanet, le développement de Hamra, le secteur a ajouté à ce programme le développement de Hassi R’Mel, le développement de 2 structures sur 7 de l’Ahnet.

Sonatrach propose, en ce sens, aux compagnies européennes d’investir dans le développement de 5 structures sur 7 du gisement de l’Ahnet, le développement du gisement de Bourrahat et celui des gisements du sud-ouest, notamment de Tidikelt, Akabli Djebel Hirane. L’achèvement de ces travaux de développement permettra de produire 15 milliards de mètres cubes/an supplémentaires de gaz au cours des trois prochaines années. Le Premier ministre a également affirmé que l’Algérie honorera tous ses engagements contractuels en matière de livraison de gaz à ses clients européens. Il a rappelé que l’Algérie est le premier producteur de gaz en Afrique et le troisième fournisseur de l’UE en gaz. Il a cité la relance du projet de gazoduc Algérie-Nigeria qui pourrait satisfaire les besoins en gaz de l’Algérie et contribuer à sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’UE. Il a également ajouté qu’une stratégie en matière de développement par l’Algérie de l’hydrogène vient d’être élaborée. Il a appelé les entreprises européennes à investir dans l’amont algérien sous-exploré et à des financements européens pour le lancement de projets énergétiques en Algérie bénéfiques aux deux parties.

Quant au ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, il a observé que « notre vision concernant le partenariat Algérie-UE dans le domaine de l’énergie est qu’il soit global et bénéfique aux deux parties. Il ne se limite pas au rôle de l’Algérie comme l’un des principaux fournisseurs du marché européen en gaz. Ce partenariat doit s’étendre aux raccordements électriques, au développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène, à l’efficacité énergétique, au transfert de savoir-faire et de connaissance. » Il a indiqué que des groupes de travail constitués d’experts des deux parties œuvrent au renforcement de la coopération Algérie-UE, dans les énergies renouvelables et le développement de l’hydrogène.

Les représentants d’Alnaft et de l’agence de promotion des investissements ont mis en relief l’attractivité du marché algérien pour l’investissement étranger, favorisée par la nouvelle loi sur les hydrocarbures et la nouvelle loi sur l’investissement. Quant à certaines compagnies européennes présentes à ce forum, elles ont exprimé leur intention d’investir dans l’amont algérien et d’explorer la possibilité de développer la coopération avec Sonatrach dans les domaines de la capture du CO2 et le développement de l’hydrogène.