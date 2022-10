Selon un communiqué du ministère de l’Energie et des Mines, le premier responsable du secteur, Mohamed Arkab, prendra part, aujourd’hui mardi, aux travaux de la 24e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF).

Par Kahina Sidhoum

Ce rendez-vous énergétique important se tient au Caire dans une Égypte qui évolue vers une position importante dans la production de gaz avec un niveau d’exportation de plus de 8 milliards de dollars, selon des chiffres récents. Autre indicateur de l’importance du forum gazier du Caire, la découverte de nouveaux gisements en Méditerranée orientale notamment au large des côtes égyptiennes, libanaises et du territoire palestinien de Gaza. Une donnée géopolitique et géoénergétique fondamentale à l’avenir et qui ne manquera pas non plus de relancer la compétition de marché et les rivalités géostratégiques entre pays méditerranéens, mais également extérieurs à cette sphère régionale. Ceci, à l’heure où la question énergétique devient un enjeu géopolitique majeur et le motif de frictions comme celui auquel on assiste entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite depuis la décision de l’Opep+ de sabrer sa production de pétrole de deux millions barils/jour.

Les indicateurs des rivalités sont déjà manifestes en Libye où de nombreux acteurs, à l’exemple de la Turquie, cherchent à s’assurer des permis d’exploration et d’exploitation et à délimiter des frontières leur permettant d’avoir la maîtrise énergétique et donc géostratégique de cette partie du bassin de la Méditerranée où Israël, avec la médiation et l’appui des Etats-Unis, s’est empressé récemment à «borner» sa frontière maritime avec Liban qui espère, lui aussi, avec le concours du géant français Total Energies, se lancer dans la production gazière et espérer en tirer dans quelques années en tirer un bénéfice pour son économie aujourd’hui défaillante.

En participant à la réunion du Caire, qui sera tenue sous la présidence du ministre égyptien du Pétrole et des ressources minérales, Tarek El Molla, président de la réunion ministérielle du GECF pour 2022, Mohamed Arkab aura donc à discuter des réalités actuelles du marché gazier – fortement impacté par la guerre en Ukraine et ses conséquences comme la crainte d’un plafonnement des prix comme le veulent certains pays consommateurs et dotés d’un poids sur la scène mondiale – ceux du G7 notamment – mais aussi à s’informer dans une autre mesure des tendances à venir et de leurs répercussions sur les prix et l’investissement dans l’amont gazier, deux des grandes préoccupations de nos énergéticiens actuellement.

Selon le communiqué du ministère de l’Energie et des Mines, la 24e réunion ministérielle du GECF est «l’occasion d’échanger des points de vue et d’explorer les voies et moyens de renforcer le Forum et d’élargir sa composition».

Elle constitue également, selon la même source, «l’occasion de souligner à nouveau le rôle crucial du gaz naturel catalyseur de la transition énergétique et dans le développement durable». Le département de Mohamed Arkab rappelle qu’au cours de la 23e réunion ministérielle du GECF, l’Algérien Mohamed Hamel avait été élu nouveau secrétaire général du Forum. Un détail important pour indiquer la place qu’occupe l’Algérie au sein de ce forum.

Créé en 2001, le GECF, pour mémoire, a été transformé en décembre 2008, lors de la 8e session informelle du Forum, tenue à Moscou, en une organisation gouvernementale internationale dont le siège est à Doha (Qatar), rappelle le document.

Il est actuellement composé de 19 pays, en l’occurrence l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigéria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et le Venezuela en tant que membres, et l’Angola, l’Azerbaïdjan, l’Irak, la Malaisie, le Mozambique, la Norvège, le Pérou et les Emirats arabes unis en tant qu’observateurs. «Ensemble, ils représentent 72 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 43 % de la production commercialisée, 55 % des exportations par gazoduc et 50 % des exportations de GNL», souligné le ministère de l’Energie dans son communiqué. De source égyptienne, Le Caire qui s’apprête à accueillir le sommet mondial sur le climat (Cop 27) cherche au cours de ce forum à mettre en place un dialogue mondial constructif entre les pays membres qui se focalise sur le futur rôle important que jouera le gaz naturel au niveau de la transition énergétique, cette ressource étant considérée comme le plus propre des combustibles fossiles et une source abondante d’énergie à prix abordable. <