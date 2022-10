Synthèse par INES DALI

La 24e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ouverte, hier, au Caire, a souligné le rôle que continuera à jouer le gaz naturel ainsi que sa place importante dans le développement durable et la transition énergétique, au moment où les Européens divergent sur le plafonnement des prix du gaz et se donnent rendez-vous pour le 24 novembre.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné au GECF «l’importance de cette réunion pour formuler et proposer les meilleures solutions dont le monde a besoin pour sa sécurité énergétique à long terme et pour redonner au gaz naturel sa juste place en tant qu’énergie clé pour le développement durable et la transition énergétique», avant de donner un aperçu sur les préparatifs du 7e Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements du GECF qui se tiendra à Alger en 2023.

Pour sa part, le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, a indiqué que cette réunion «se tient à un moment critique où des efforts mondiaux sont déployés pour la réalisation du trilemme énergétique pour la sécurité, la durabilité et l’accessibilité», selon un communiqué du ministère de l’Energie et des Mines. «Le gaz naturel en tant que source propre de l’énergie est considéré comme la solution idoine et équilibrée et continuera à jouer un rôle clé dans le futur mix énergétique», a-t-il ajouté.

Les participants ont, également, souligné que les marchés du gaz naturel connaissent des «changements spectaculaires en termes de fonctionnement du marché, d’engagements contractuels et d’investissements», précisant qu’«il a été constaté que si les hubs gaziers connaissent une volatilité extrême, les prix des contrats gaziers à long terme sont plus stables et prévisibles». Par la même occasion, ils ont également rappelé «l’énorme niveau d’investissement nécessaire» pour satisfaire la demande énergétique mondiale croissante, et «l’impératif d’un flux sans entrave de ressources financières» et d’un «accès à la technologie de manière non discriminatoire». En somme, il s’agit d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et de demande mondiale exprimée.

La réunion ministérielle a, par ailleurs, mis en avant «l’objectif du GECF de soutenir la souveraineté permanente de ses pays membres sur leurs ressources naturelles et leur capacité à planifier et à gérer de manière indépendante le développement de leurs ressources au profit de leurs populations», ainsi que leur soutien aux pays africains dans leur lutte pour réduire la pauvreté énergétique. Ainsi, l’importance de la coopération et de la coordination entre les pays membres et d’un dialogue véritable et renforcé entre les producteurs, les consommateurs et les autres parties prenantes concernées dans le but d’assurer la sécurité de la demande et la sécurité de l’approvisionnement, ainsi qu’un dialogue ouvert, des marchés du gaz transparents et non discriminatoires».

En marge de cette réunion ministérielle, un mémorandum d’entente pour le développement de la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des mines a été signé entre l’Algérie et l’Egypte. Le ministre de l’Energie et des Mines Arkab et son homologue égyptien ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale et les activités du groupe de travail conjoint mis en place en juin 2022 pour identifier des domaines prioritaires de coopération (commercialisation des hydrocarbures notamment du GPL, amont pétrolier et gazier, pétrochimie, hydrogène, mines, étude et engineering…). Arkab a également eu des entretiens avec le ministre de l’Energie de l’Etat du Qatar et le ministre de l’Energie de la Fédération de Russie. Les discussions ont porté sur l’état des relations bilatérales dans le domaine de l’énergie et des mines et les perspectives de coopération future.

Parallèlement, les ministres européens de l’Energie, après leur rencontre hier, n’ont pas réussi à s’entendre sur le plafonnement des prix du gaz. Ils ont décidé de se revoir le 24 novembre afin de tenter d’adopter «un paquet de mesures pour juguler la crise de l’énergie», après avoir affiché leurs divergences persistantes sur la proposition de plafonnement.

