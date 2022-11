Trois projets innovants dans le secteur de la technologie financière «fintech» ont été primés jeudi soir à Alger lors de la cérémonie de clôture du programme Fintech Weekend. Le concours organisé par le Forum des jeunes et startups (FJS), en collaboration avec le GIE monétique a primé trois parmi neuf projets parvenus en finale de cette première édition du programme Fintech Weekend spécialisé dans les solutions numériques pour la technologie financière. Ainsi, le projet «Deltawire» a obtenu le premier prix de la catégorie «paiement électronique». Ce projet porte une plateforme qui facilite l’intégration du e-paiement dans les business en ligne. Dans la catégorie «Assurances», le projet vainqueur s’intitule «Insolution». Il permet, selon ses créateurs, de faciliter les démarches entre les entreprises et les clients, en fournissant notamment des informations sur les services et les offres d’assurance fournis par l’entreprise et en facilitant la demande d’indemnisation du client auprès de l’entreprise en cas d’incident. Le projet «NPay» a, quant à lui, obtenu le premier prix dans la catégorie «paiement électronique». Il s’agit d’une application mobile permettant de faciliter les transactions financières en ligne et hors ligne. Selon les porteurs de ce projet, cette application encouragera les clients à utiliser le paiement électronique en permettant d’envoyer ou de recevoir «facilement et rapidement» de l’argent, tout en enregistrant les échanges dans un journal que le client pourra consulter à tout moment. La cérémonie de clôture du programme, ayant offert un prix de 200.000 dinars à chacun des trois vainqueurs, a réuni des institutions financières, banques et sociétés d’assurance ainsi que des experts du secteur informatique, des statrups. Pour rappel, le concours a été officiellement lancé le 15 septembre dernier.

Les porteurs de projets avaient alors bénéficié pendant trois jours de formations de formateurs certifiés dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la technologie financière pour développer leurs projets innovants. n

