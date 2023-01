L’Ambassade d’Algérie en Italie organisera le 25 janvier un forum d’affaires et d’investissement à Naples (Italie), en collaboration avec l’Union industrielle de Naples (UIN) et en partenariat avec le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat économique entre l’Algérie et l’Italie hors secteur des hydrocarbures.

Le forum réunira des représentants des deux institutions et des opérateurs économiques d’Algérie et d’Italie activant dans les secteurs de la production de pièces détachées automobiles, de l’agroalimentaire, de l’industrie textile, du tourisme, des télécommunications et du numérique.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la dynamique de coopération entre l’Algérie et l’Italie, marquée récemment par l’intensification des visites de haut niveau entre responsables des deux pays et leur volonté commune de les hisser au plus haut niveau dans tous les domaines d’intérêt commun.

La tenue de ce forum intervient également dans le cadre d’une approche visant à promouvoir le nouveau cadre d’investissement en Algérie et la coopération entre les associations professionnelles et les autorités locales des deux pays, en associant les hommes d’affaires de la communauté algérienne établie en Italie au processus de développement national.

Plus de 100 participants (opérateurs économiques, responsables locaux, experts, etc.) sont attendus à ce forum qui permettra d’étudier plus de 20 projets d’investissement et de partenariat dans plusieurs secteurs à travers des rencontres bilatérales prévues en marge de cette rencontre.