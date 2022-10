La guerre en Ukraine et les bouleversements géopolitiques qu’elle a provoqués replacent l’Algérie sur la scène énergétique internationale et au cœur de l’enjeu gazier en Europe. Bruxelles veut davantage de gaz pour remplacer celui de Russie. Alger acquiesce, mais rappelle l’impératif, pour les compagnies européennes, d’investir pour garantir leur approvisionnement dans la durée.

Par Khaled Remouche

La Commissaire européenne chargée de l’énergie Mme Kadri Simson était hier en visite officielle à Alger pour co-présider le 4e dialogue de haut niveau sur l’énergie et ouvrir aujourd’hui le second forum d’affaires algéro-européen sur les opportunités d’investissements dans ce secteur en Algérie.

Selon un communiqué de la délégation de l’UE en Algérie, il s’agit d’une réunion périodique qui définira les orientations pour développer et approfondir le partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE dans le secteur de l’énergie scellé en 2013 par la signature d’un mémorandum d’entente.

Depuis 2015, le dialogue politique de haut niveau entre les deux parties vise à renforcer la sécurité énergétique de l’Europe et à promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Il est construit pour encourager l’investissement dans le secteur énergétique algérien.

En mai 2016, il a permis la tenue du premier forum Algérie-UE en mai 2016. La seconde édition se tient aujourd’hui et demain dans le contexte très particulier créé par la guerre en Ukraine et la crise énergétique dont souffrent pratiquement tous les pays de l’Union en raison des répercussions des sanctions de Bruxelles contre Moscou. Une situation qui conduit l’UE à chercher depuis des mois à diversifier ses sources d’approvisionnement et à ne plus dépendre de la Russie.

Parmi les alternatives à la ressource fossile russe, les Européens s’orientent vers le Qatar, les Emirats, les Etats Unis et l’Algérie dont le gaz est fortement sollicité, notamment en raison des avantages de la proximité géographique. L’Algérie a déjà répondu à cette sollicitation en augmentant les quantités de gaz destinées à l’Italie : 25 milliards de mètres cubes en 2022 contre 14 milliards de mètres cubes en 2020. La difficulté est que notre pays n’a pas suffisamment de gaz supplémentaire pour répondre à la demande des autres pays de l’UE. Les raisons, on les connait : la hausse vertigineuse des besoins domestiques en gaz (hausse de 5% par an) et le besoin d’investissement dans l’amont gazier notamment.

C’est pourquoi l’un des angles de négociations que Sonatrach veut privilégier reste celui de l’incitation à l’investissement des compagnies européennes pour obtenir une offre supérieure conséquente en gaz. Le groupe pétro-gazier algérien table sur la mise en service de nouveaux gisements de gaz à la fin 2022, au plus tard dans le courant du premier semestre 2023. Il s’agit du développement en partie du site de Tinhert et du lancement de celui d’Isarène. Les deux permettront d’approvisionner le client italien à hauteur de 30 milliards de mètres cubes. Pour le reste, rappelle un analyste, tout dépendra des investissements engagés par les partenaires étrangers à court et moyen terme. «Des quantités supplémentaires de gaz seront vendues à l’Europe si les compagnies européennes investissent en Algérie», précise-t-il. Sur ce point et sur d’autres, le forum qui se tient aujourd’hui et demain «en présence des principaux acteurs de l’énergie» européens et algériens, sera une occasion d’avancer dans les discussions et de mieux s’informer des politiques énergétiques en Algérie. Plusieurs thèmes d’actualité y seront abordés à savoir les opportunités d’investissement et de partenariat dans le secteur énergétique algérien. Il sera question de l’importance du gaz dans la transition énergétique, mais également des énergies renouvelables à la faveur du projet Solar 1000 MW, d’hydrogène et d’efficacité énergétique. Le cadre réglementaire qui encadre le secteur des hydrocarbures sera sans doute abordé avec la finalisation des textes d’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et l’appel à manifestation d’intérêt pour des périmètres d’exploration et de développement de gisements lancé par Alnaft.<