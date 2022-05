Plus de 650 opérateurs économiques algériens et étrangers prendront part à la 8e édition du Forum africain sur l’investissement et le commerce prévu les 11 et 12 mai à Alger, selon les organisateurs de cette manifestation.

Placée sous le thème «L’Afrique, c’est l’avenir», cette édition verra la participation d’importantes délégations d’affaires représentant 35 pays, notamment du continent africain, ainsi que les représentants des organismes d’appui financier aux plans continental et régional, a déclaré à l’APS, le Directeur général du Centre arabo-africain d’investissement et de développement (CAAID), Amine Boutalbi. Entre autres organismes qui seront représentés à cette manifestation figurent l’Union africaine (UA), la Ligue arabe, la Banque africaine d’Import-Export, l’Organisme arabe d’investissement et de développement agricole (OAIDA) ainsi que la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture (CICIA). Outre les opérateurs africains et les représentants des organismes continentaux, ce forum verra la participation d’opérateurs et des représentants d’organismes d’investissement de pays européens, asiatiques et américains qui s’intéressent au marché africain, à l’instar de la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Espagne, la Chine, la Russie, le Pakistan et le Mexique. Cette forte participation des différents continents fera de l’Algérie un portail commercial vers l’Afrique, souligne M. Boutaleb, ajoutant que ce forum leur permettra de découvrir la Zone Continentale de libre-échange, ses atouts, son fonctionnement et son rôle dans la dynamisation des échanges commerciaux, particulièrement durant la période post-Covid-19. L’événement permettra à l’Algérie de mettre en avant ses capacités d’exportation hors hydrocarbures, selon le président du CAAID, spécialisé dans le conseil et la formation. Une exposition avec la participation de 80 exposants dans plusieurs spécialités, dont l’Industrie, les mines, le textile, le bâtiment et l’artisanat, sera organisée dans le cadre de cette manifestation, a annoncé M. Boutalbi. Des séances de formation, des rencontres «B to B», des rencontres avec les responsables d’instances africaines et des visites de projets d’investissement algériens au profit des délégations participantes sont également prévues dans ce cadre, a-t-il ajouté, précisant que 17 usines algériennes dans plusieurs wilayas recevront des visites dans les prochains jours pour faire connaître le véritable potentiel économique du pays. A travers cet événement, les organisateurs entendent relever le défi de la mise à disposition de l’information économique en mettant en exergue les capacités que recèle le continent et les possibilités d’investissement prometteuses qu’il offre, notamment dans cette conjoncture économique exceptionnelle et à la lumière de l’entrée en vigueur de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Lors de cette rencontre, plusieurs accords devraient être signés dans des domaines tels que la métallurgie, la sidérurgie, les mines et l’exportation de ciment et de câbles électriques, a souligné M. Boutalbi.(APS)