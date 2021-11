Par Nadir Kadi

Fortes précipitations, grêle et premières neiges, enregistrées dans la nuit de vendredi à samedi dans la wilaya de Batna, ont entraîné hier la fermeture de plusieurs axes routiers. Ces intempéries, classées par l’Office national de la météorologie (ONM) comme «averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle» affectant «dimanche et lundi» plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays, ont donné lieu à plusieurs Bulletins météorologiques spéciaux (BMS).

Ainsi, les wilayas de Tipasa, Alger, Blida, Médéa et Bouira sont placées «jusqu’à lundi à 06H» en «vigilance Orange», Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont également en «vigilance Orange» à partir de dimanche 15H et jusqu’à lundi à 18H. Les régions de Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Béjaïa, Batna et Khenchela sont, pour leur part, en vigilance «neige et verglas» «au moins» jusqu’à la matinée de lundi.

Précipitations qui devraient entraîner une quantité de pluie pouvant aller jusqu’à «30 et 50 mm», voire «atteindre ou dépasser localement 70mm», la même source indique également que les régions touchées par les chutes de neige pourraient enregistrer des moyennes «entre 10 et 15 cm» sur les «reliefs du nord du pays dépassant 900, 1 000 mètres d’altitude».

La dégradation des conditions météorologiques accompagnée de «rafales de vent» sur plusieurs wilayas du centre, ont en effet causé, hier, plusieurs ralentissements et fermetures d’axes de communications. L’amoncellement de la neige a provoqué hier des «coupures» ou des ralentissements sur la Route nationale 33 et Nationale 15, reliant les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou. Même chose en ce qui concerne la Route de wilaya-253 à Tizi-Ouzou et, plus précisément, au niveau du col de Chellata et la commune d’Iferhounen. Par ailleurs, des difficultés de circulation étaient signalées dans la wilaya de Tlemcen sur l’Autoroute Est-Ouest, ainsi que dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès au niveau de la commune de Sidi Yakoub.

Quant aux cimes de l’Atlas blidéen, elles étaient recouvertes de neige dès hier matin, notamment sur les hauteurs de Chréa. En ce sens, les chutes ont touché des zones «jusqu’à moins de 900 mètres d’altitude» à Chréa et Timezguida, «10 centimètres» de neige seraient déjà relevés selon les services locaux de la Protection civile, cités hier par l’APS. Situation qui a, par ailleurs, conduit la Protection civile à déconseiller la circulation sur les routes de montagne sans chaîne de neige d’autant que les «fortes chutes de neige» annoncées par un bulletin spécial de l’Office national de météorologie pourraient se poursuivre dans la journée, selon la même source.

Pour rappel, les premières fortes chutes de neige de la saison ont été signalées entre vendredi et samedi sur les hauteurs de la wilaya de Batna, notamment à Theniet Baali sur la route entre Ichemoul et Arris et de Theniet R’ssasse sur la RN 87 entre les villes de Batna et Theniet El Abed. La cellule de communication de la Protection civile avait, en ce sens, fait savoir samedi que ses éléments de l’unité secondaire de la Protection civile d’Arris étaient intervenus sur ces deux axes pour assister des véhicules bloqués par la neige et le verglas.

