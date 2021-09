De fortes pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront, mardi et mercredi, plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis, lundi, par l’Office national de la météorologie (ONM). Les wilayas concernées par cette alerte de niveau « Orange » sont : Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Bouira et Médéa, précise le BMS, dont la validité s’étale jusqu’à mercredi à 06h00. La quantité des pluies, accompagnées localement de chute de grêle, sont estimée entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, ajoute le bulletin.

