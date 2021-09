Les éléments de la Protection civile chargés de rechercher trois personnes portées disparues à Oued Mitar à Boussaâda (M’sila) ont repêché mercredi deux voitures sans passagers, immergées dans les sables de l’oued, a indiqué la direction locale de la Protection civile. Les mêmes services ont relevé qu’immédiatement après l’alerte donnée par les citoyens signalant la disparition de trois personnes lors des pluies qui sont tombées dans la nuit de mardi à mercredi, leurs éléments ont été mobilisés pour mener des recherches au niveau du oued Mitar à Boussaâda, et sont parvenus à récupérer deux voitures sans passagers, « probablement appartenant aux personnes disparues ». Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les trois personnes disparues, selon la Protection civile, qui a précisé qu’au cours des intempéries qu’a connu la wilaya de M’sila, ces dernières 24 heures, 7 personnes ont été secourues dans plusieurs communes de la wilaya et 3 voitures ont été repêchées des oueds. Dans la commune de Khatouti Sed Al Djir, trois familles ont été évacuées de leurs maisons submergées par les eaux et des inspections de 15 autres maisons, inondées par les eaux de oued Korsa dans la région de Kharoub ont été signalées en plus de l’effondrement de 3 murs de maisons dans la même zone, selon les mêmes services. Dans la commune de d’Amedjdel, il a été procédé au pompage des eaux de pluie dans le vieux quartier et à l’inspection de plusieurs autres quartiers de la même commune, où le niveau d’eau a atteint environ 50 cm.

Plusieurs opérations de sauvetage

Les pluies orageuses qui sont tombées sur la wilaya de M’sila depuis 20h00 dans la soirée de mardi jusqu’à mercredi matin ont nécessité plusieurs interventions de sauvetage et d’évacuation par les éléments de la protection civile et enregistré un probable cas de disparition de trois personnes dans l’oued Matar à Boussaâda, qui sont actuellement recherchées, ont indiqué les services de la protection civile. Les mêmes services ont relevé que les éléments de la protection civile dans la commune de Sidi Amer ont secouru deux personnes encerclées par les eaux de l’oued Sidi Amer, repêché deux voitures et sauvé 3 autres personnes emportées par les crues sur une rive à Ain El Melh. Selon la même source, dans la commune de Ben Srour, deux personnes, encerclées par les pluies dans leurs véhicules ont été sauvées de oued Larayes, et une autre voiture a été repêchée de Oued Arar, dans la commune de Djebel Amssaad. Dans la commune de Khatouti Sed Al Djir, trois familles ont été évacuées de leurs maisons submergées par les eaux et des inspections de 15 autres maisons, inondées par les eaux de oued Korsa dans la région de Kharoub ont été signalées en plus de l ‘effondrement de 3 murs de maisons dans la même zone selon les mêmes services qui ont rapporté que dans la commune de d’Amedjdel, il a été procédé au pompage des eaux de pluie dans le vieux quartier et à ‘inspection de plusieurs quartiers de la même commune, où le niveau d’eau a atteint environ 50 cm. De leur côté, les services de la concession de distribution d’électricité et de gaz de la wilaya sont intervenus pour rétablir l’électricité, qui a connu tout au long de la nuit dernière des interruptions dans de nombreuses régions de M’sila, à El Mtarfa, Ouled Madi, Boukhmissa, la zone industrielle de M’sila, El Khobana, et Amssif, Maarif et Hamam Dhlaa, a-t-on encore détaillé. Par ailleurs, l’Algérienne des eaux (ADE) a indiqué l’arrêt de l’approvisionnement en eau potable du côté Nord de la capitale du Hodna suite à la détérioration de la pompe de Bir Lokmane, brûlée après une coupure de courant électrique.